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Как скрыть трубы в ванной: секреты, которые превратят интерьер в идеальный

Как скрыть трубы в ванной: 5 эффективных способов
3:49
Недвижимость

колько бы вы ни вложили в ремонт, ощущение уюта может разрушить одна деталь — открытые коммуникации. Трубы и стояки, которые не прячутся, а бросаются в глаза, моментально создают ощущение недоделанности. Особенно это знакомо владельцам типовых квартир, где застройщики не считали нужным сочетать функциональность с эстетикой.

Современная душевая кабина без поддона
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная душевая кабина без поддона

Иногда люди пытаются замаскировать коммуникации самостоятельно — красят их под цвет стен или закрывают коробами из дешёвого пластика. Но в большинстве случаев это выглядит кустарно и только подчёркивает проблему. А ванная — не то пространство, где можно позволить себе халтуру: здесь каждый сантиметр на вес золота. Рассказываем, какие решения действительно работают и позволяют скрыть трубы так, будто их там никогда и не было.

Гипсокартон: надёжно, аккуратно, под плитку

Один из самых распространённых способов — монтаж короба из влагостойкого гипсокартона. На оцинкованный каркас крепятся панели ГКЛ, а поверх идёт финишная отделка: плитка, краска или панели — под стать остальным стенам. Главное — предусмотреть технический люк для доступа к счётчикам и вентилям.

Метод эстетичный, но требует точных замеров и умения обращаться с гипсокартоном. Любая ошибка может стоить невозможности добраться до важного узла или нарушения отделки при ремонте. Поэтому лучше доверить его профессионалам.

Быстрый результат: готовые пластиковые короба

Если хочется решить вопрос без пыли и шума — выбирайте модульные пластиковые короба. Они легко монтируются: режутся по размеру, соединяются стандартными элементами, приклеиваются или прикручиваются к стене. Многие модели оснащаются вентиляционными решётками.

Но и у этого решения есть минус: даже качественный пластик редко вписывается в дорогой интерьер, а срок службы ограничен. Такой короб может бросаться в глаза и визуально "удешевлять" пространство.

Маскировка мебелью: практично и удобно

Иногда трубы можно органично спрятать в мебели — тумбе под раковиной или в высоком шкафу. Главное — правильно рассчитать зазоры и предусмотреть пространство внутри конструкции. При грамотном подходе мебель не только скроет коммуникации, но и обеспечит к ним доступ через съёмные панели или дверцы.

Важно одно: не пытайтесь "допилить" готовую мебель под стояк. Проще и надёжнее — заказать конструкцию по точным размерам или выбирать модель, предназначенную для размещения на трубопроводах.

Фальш-стена: эффектно и незаметно

Если вы делаете масштабный ремонт, логично скрыть коммуникации за фальш-стеной. Гипсокартонный каркас на небольшом отступе от капитальной стены (обычно 5-10 см) полностью поглощает разводку, оставляя ровную поверхность для отделки.

Выглядит это идеально — коммуникации скрыты, стена смотрится монолитно, можно встроить сантехнику, полки или инсталляцию. Но важно помнить: такое решение отнимает полезную площадь и требует высокого уровня исполнения.

Арт-маскировка: решётки, стекло и декор

Если не хочется глухо зашивать трубы, присмотритесь к декоративным экранам. Резные панели из МДФ, решётки из бамбука, стеклянные вставки на лёгком каркасе — всё это может стать акцентом интерьера, а не технической заплаткой.

Такие решения хорошо вписываются в ванные с дизайном и характером. Однако они требуют точного подбора материалов: всё должно быть влагостойким, надёжно закреплённым и продуманным с точки зрения вентиляции.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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