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Этот простой трюк со стиркой помогает тратить в два раза меньше на электричество — но почти никто о нём не знает

Как стирать дешевле: секреты энергосбережения для владельцев стиральных машин
2:05
Недвижимость

Стиральная машина может быть не такой уж прожорливой, если запускать её в правильное время. В эпоху постоянно растущих цен на электроэнергию даже такой бытовой процесс, как стирка, превращается в способ реальной экономии.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

Пока большинство людей спорит, на какой температуре лучше стирать и сколько порошка класть, почти никто не обращает внимания на то, когда именно нажимается кнопка "Пуск" — а зря. 

Если у вас дома установлен двухтарифный счётчик, то вы платите по сниженной цене за электроэнергию в определённые часы — как правило, ночью, ранним утром или в выходные. Это значит, что стирка в 6 утра или в полночь может стоить вам на 30-40% дешевле, чем та же самая программа днём. Причём речь идёт буквально о нажимании кнопки в другое время суток — результат стирки тот же, а расход меньше. Современные стиральные машины умеют запускаться по таймеру, поэтому даже не обязательно бодрствовать ночью. Просто ставите отложенный старт, и бельё готово к утру — без лишних затрат.

У владельцев солнечных батарей — своя стратегия. В этом случае наоборот: оптимальное время для стирки — с 10 утра до 4 дня, когда солнце наиболее активно, а домашняя система вырабатывает максимум энергии. И да, это значит, что вы фактически стираете бесплатно — главное не упустить дневной пик выработки.

Потребление электроэнергии также сильно зависит от сезона. Летом максимальные нагрузки приходятся на вторую половину дня и вечер, когда включаются кондиционеры, вентиляторы и бытовая техника. Поэтому стирка утром — лучшее решение. Зимой утренний пик связан с отоплением, и разумнее стирать вечером. Но в целом всегда стоит избегать отрезка с 16:00 до 20:00 — это самый загруженный период суток, когда тарифы, даже при фиксированной ставке, бьют по кошельку сильнее всего.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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