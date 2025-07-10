Чем очистить стеклянную дверь душа, если уксус не справляется: проверенный метод

Как очистить стеклянные двери душа с помощью стальной ваты: инструкция

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Матовая плёнка, пятна от капель и ощущение вечной неопрятности — знакомая картина для владельцев душевых кабин со стеклянными дверями. Даже если вы регулярно протираете поверхности, со временем налёт извести, остатков мыла и минералов из жёсткой воды покрывает стекло мутной, молочной пеленой.

Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в душе

Обычные домашние средства здесь бессильны. Но есть простой и неожиданный способ вернуть стеклу первоначальный блеск — при помощи стальной ваты. Да, вы не ослышались.

Чтобы не оставить на стекле царапин, важно выбрать сверхтонкую стальную вату с маркировкой #0000. Она достаточно деликатна, чтобы не повредить даже обработанное стекло, но эффективна против въевшегося налёта. Более грубые разновидности могут испортить покрытие и оставить микроповреждения.

Как использовать

Сухая чистка: начните с протирания сухим кусочком круговыми движениями сверху вниз. Это поможет разрушить внешнюю корку минеральных отложений.

Влажная обработка: распылите уксус, смешанный с каплей средства для посуды. Оставьте на пару минут и снова протрите той же стальной ватой.

Завершение: смойте остатки тёплой водой и вытрите стекло микрофиброй или используйте скребок.

Уточнения

Душ (фр. douche, от итал. doccia — водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.



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