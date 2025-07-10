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Незримая опасность: запах пластика в доме может стать предвестником пожара

Перегрев электропроводки: странный запах, который нельзя игнорировать
1:25
Недвижимость

Вы просыпаетесь от странного запаха, который не удаётся распознать. Кажется, будто что-то плавится или тлеет, но вокруг — ни дыма, ни огня. Не игнорируйте эти ощущения. Возможно, вы столкнулись с одной из самых коварных и опасных ситуаций в доме — перегревом электропроводки.

Провода
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MG_9973_small_Cable.jpg by A1c3b2, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Провода

Такой запах часто вызывается не горением, а распадом старого изоляционного материала: фенол и другие синтетические соединения начинают выделяться, когда провода перегреваются. Это может происходить в розетках, старых удлинителях, автоматах или при слабом контакте проводов. На первый взгляд всё кажется в порядке, но внутри стены может происходить процесс, способный закончиться настоящим пожаром.

Один из признаков — неуловимый "жареный" запах пластика и резины, который вы чувствуете, но не можете локализовать. Иногда сопровождается потрескиванием, мерцанием света, жужжанием в розетке. Такие сигналы — не повод для сомнений, а прямая команда к действию: выключите автоматы и вызывайте электрика.

Если причина окажется в перегруженном удлинителе — отключите его, и проблему можно будет решить. Но если запах идёт из стены, без специалиста не обойтись. Он проверит все соединения, устранит дефект и оценит масштаб повреждений. 

Уточнения

Проводка проводная сеть для передачи и распределения тока.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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