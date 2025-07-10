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Тусклые вещи больше не проблема: просто добавьте этот порошок при стирке

Пожелтевшие носки больше не проблема: простой способ вернуть белизну
1:31
Недвижимость

Серые носки, пожелтевшие футболки, тусклые полотенца — знакомо? Даже самые "сильные" порошки не справляются, а отбеливатели только портят ткань. Но есть один безопасный и невероятно действенный способ вернуть белью чистейшую белизну, и вам понадобится всего одна ложка средства, которое сейчас возвращается в каждый дом.

Соль в стиральной машине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Соль в стиральной машине

Речь о перкарбонате натрия — кристаллическом порошке, который выглядит как сода, но работает как волшебство. При растворении в горячей воде он превращается в перекись водорода и соду — натуральные компоненты, которые и очищают, и отбеливают, и дезинфицируют.

Просто добавьте одну мерную ложку этого средства прямо в барабан стиральной машины, включите стирку на 60 °C — и наблюдайте, как потускневшее бельё снова становится белоснежным, как в день покупки.

Этот порошок не только спасёт ваши белые вещи, но и справится с пятнами, запахами и бактериями. А ещё он идеально подходит для уборки: растворите две ложки в горячей воде, залейте в ванну или унитаз, и через полчаса всё будет сиять чистотой. Никакой химии, только результат. Перкарбонат — это универсальное средство, которое действительно работает.

Пока вы покупаете дорогие отбеливатели, которые только разочаровывают, одна ложка этого простого порошка делает бельё идеально белым — попробуйте, и вы не вернётесь к обычной стирке.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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