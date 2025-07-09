Как избавиться от мух навсегда: секрет, который знали ещё наши бабушки

Как избавиться от мух на кухне с помощью эфирных масел — 4 лучших аромата

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Лето приносит не только солнце и фрукты, но и армию назойливых мух. Эти "гости" прилетают на запах еды и быстро осваиваются на кухне. Но у вас есть мощное и неожиданно простое оружие — и оно не требует химии.

Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/montypeter is licensed under Public domian Муха

Теплые дни ускоряют порчу продуктов, особенно фруктов. Именно их запах — особенно из мусорного ведра — мгновенно привлекает как комнатных мух, так и плодовых мушек. Если вы не выносите мусор регулярно, не промываете ведро и оставляете переспелые плоды на столе, ждите — в ваш дом "въедет" целая колония.

То, что привлекает мух, — это запах гнили. А вот определённые ароматы, наоборот, вызывают у них отвращение. Речь идёт о натуральных эфирных маслах.

Особенно эффективно отпугивают насекомых:

Лаванда

Мята перечная

Лемонграсс

Эвкалипт

Добавьте несколько капель масла в аромадиффузор — и уже через несколько минут мухи начнут исчезать. Нет диффузора? Смешайте эфирное масло с водой в пульверизаторе и обработайте углы комнаты, подоконники и кухонные поверхности.

Чтобы мухи не возвращались, достаточно соблюдать простые правила:

Не оставляйте остатки еды на открытых поверхностях; Регулярно выносите мусор, особенно в жару; Промывайте мусорное ведро с мылом и уксусом; Закрывайте окна москитными сетками.

Уточнения

Муха — насекомое отряда двукрылых.



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