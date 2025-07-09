Как избавиться от мух навсегда: секрет, который знали ещё наши бабушки

Лето приносит не только солнце и фрукты, но и армию назойливых мух. Эти "гости" прилетают на запах еды и быстро осваиваются на кухне. Но у вас есть мощное и неожиданно простое оружие — и оно не требует химии.
Теплые дни ускоряют порчу продуктов, особенно фруктов. Именно их запах — особенно из мусорного ведра — мгновенно привлекает как комнатных мух, так и плодовых мушек. Если вы не выносите мусор регулярно, не промываете ведро и оставляете переспелые плоды на столе, ждите — в ваш дом "въедет" целая колония.
То, что привлекает мух, — это запах гнили. А вот определённые ароматы, наоборот, вызывают у них отвращение. Речь идёт о натуральных эфирных маслах.
Особенно эффективно отпугивают насекомых:
Добавьте несколько капель масла в аромадиффузор — и уже через несколько минут мухи начнут исчезать. Нет диффузора? Смешайте эфирное масло с водой в пульверизаторе и обработайте углы комнаты, подоконники и кухонные поверхности.
Чтобы мухи не возвращались, достаточно соблюдать простые правила:
Муха — насекомое отряда двукрылых.
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