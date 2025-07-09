Ваша ванная может пахнуть плесенью именно из-за этого предмета

Опасность в ванной: как правильно ухаживать за занавеской

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На первый взгляд — простая занавеска. Но именно она может быть одним из самых грязных объектов в вашей ванной. Контакт с водой, остатки мыла, тепло и влажность — идеальные условия для развития грибков и плесени, которые вы даже не сразу заметите.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Современная душевая кабина без поддона

Эксперты предупреждают: если вы стираете её неправильно — вы лишь усугубляете ситуацию. Ниже расскажем, как действительно нужно ухаживать за занавеской, чтобы сохранить здоровье всей семьи.

После душа многие просто отодвигают занавеску в сторону, собирая её в складки. Именно в этих складках скапливаются мыльный налет, влага и тепло, создавая идеальную среду для бактерий.

Что нужно делать? Всего один жест меняет всё: расправьте занавеску по всей длине штанги, чтобы она быстрее и равномерно высохла. Это простое действие помогает предотвратить появление слизи и неприятного запаха.

Домашний спрей против плесени

Для профилактики используйте натуральный дезинфицирующий раствор, который легко сделать дома. Просто смешайте в пульверизаторе:

4 ложки воды

1 ложку столового уксуса

Распылите смесь по всей поверхности шторы (особое внимание — нижнему краю) и оставьте на 10 минут. Затем просто смойте теплой водой.

Такую процедуру стоит проводить после каждого третьего душа — это поможет держать бактерии под контролем без агрессивной химии.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.



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