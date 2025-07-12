Забудьте про тренды: как создать уютный интерьер, не следуя моде

Дизайнеры: комфорт в доме создают не стиль, а личные детали

2:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы замечали, что в погоне за модными интерьерными трендами можно забыть о главном? О том, что дома должно быть удобно и приятно жить, а не только красиво фотографироваться. Настоящий уют не продаётся в шоурумах — он складывается из деталей, которые вам действительно дороги.

Фото: flickr.com by Foto Miki, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гостиная комната

Так как же сделать квартиру по-настоящему комфортной, не открывая модных каталогов? Рассказываем.

Уют — это не стиль, а состояние

Дизайнерские советы часто сводятся к тому, "что сейчас в тренде". Но, если говорить честно, комфорт и мода не имеют ничего общего. Уютный дом — это пространство, в которое хочется возвращаться. И дело тут не в скандинавском стиле или золочёных ручках на шкафу, а в вещах, которые работают, радуют и значат что-то лично для вас.

Главный принцип: всё — по делу

Вещи в доме не должны быть просто "для красоты". У каждого предмета — своё назначение. Это не значит, что всё должно быть строго и аскетично. Наоборот:

На стене в прихожей пусть висит ключница, но красивая и удобная.

В гостиной пригодятся плетёные корзины — и для хранения, и как элемент уюта.

Свечи, текстиль, лампы — да, всё это украшает. Но и польза от них есть.

Эмоции в интерьере — это важно

Окружающие вещи должны вызывать эмоции. Не стоит заполнять дом безликими предметами из ближайшего гипермаркета. Пусть это будет:

Рама с любимым фото,

Старый чайник от бабушки,

Кружка, подаренная другом.

Всё, что вызывает улыбку — и делает дом вашим, а не просто "как на Pinterest".

Личное — лучше модного

Добавляйте в интерьер что-то своё: что отражает хобби, увлечения, воспоминания. Любите читать — пусть рядом будет удобное кресло и полка с любимыми книгами. Шьёте или рисуете — найдите место для рукодельного уголка. Даже одна полка, оформленная "под себя", создаёт ощущение настоящего дома.

Просто, честно, по-домашнему

В результате получится не шоурум и не интерьер "для Инстаграма". А дом, в котором жизнь течёт легко, где приятно просыпаться и хочется задержаться подольше. И близкие, поверьте, тоже это почувствуют.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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