Почему в вашей хрущёвке всегда темно и тесно — и как это изменить

Основные проблемы квартир в хрущёвках и способы их устранения по данным дизайнеров

2:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы можете не любить хрущёвки, но факт остаётся фактом — миллионы людей до сих пор живут в этих квартирах, и уезжать не планируют. И хотя отремонтировать их "по последнему слову" не всегда возможно, есть хитрости, которые превратят скромные метры в комфортное пространство.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уютная квартира

Что не так с хрущёвкой

Квартиры в хрущёвках — это:

Однушки на 30-33 кв. м.

Двушки — 44-46 кв. м.

Трёшки — около 60 кв. м.

Высота потолков и планировка оставляют желать лучшего. Но кое-что можно изменить.

Микро-метры — не приговор

Если в квартире нет газа, кухню легко объединить с комнатой и сделать студию. При наличии газовой плиты можно заменить её на электрическую — и открыть простор для перепланировки. Газовики не откажут, если подать заявку.

Низкие потолки "поднять" помогает свет: установите парящие потолки с LED-подсветкой по периметру. Добавьте нежные оттенки в отделке: белый, персиковый, пастельно-голубой визуально расширяют пространство.

Санузел: квест по квадратным метрам

Санузел в хрущёвке всегда совмещённый, около 1,8 на 2,3 м. Но его можно расширить — например, за счёт коридора или перестановки дверного проёма. Главное — согласовать всё официально и не трогать коммуникации. Тогда влезет и душевая, и стиралка, и даже сушилка.

Старьё внутри

Материалы в хрущёвках изначально были бюджетными. Через десятилетия они вовсе изжили себя. Что делать:

Утеплить и шумоизолировать стены.

Поменять проводку и поставить автоматический щиток.

Заменить окна, двери, радиаторы.

И всё - дышать станет легче.

Где свет? Где розетки

Их катастрофически не хватает. Уже на этапе планировки подумайте о каждой розетке: даже о той, что будет питать гирлянду на окне. Для неё же можно сделать отдельный выключатель.

Свет — это спасение. Плоские потолочные люстры, точечные светильники, бра, торшеры — всё пойдёт в ход. А парящие потолки дополните подсветкой на стене.

Ошибки, которые совершают почти все

Классика не уместна. Лепнина, колонны и массивная мебель — всё это просится в сталинку, но не в хрущёвку.

Пёстрая плитка и карнизы — зло. Они "съедают" пространство и добавляют хаоса.

Экономия на отделке — шаг назад. Даже скромное жильё достойно качественных материалов и стиля. Минимализм, скандинавский дизайн, натуральное дерево, светлая плитка — вот что подходит.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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