Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политолог Мендкович: США продолжат давить на Казахстан
Пенсионерам старше 70 лет могут ввести надбавки, но цена вопроса — 2 триллиона рублей
Исследование показало, сколько бактерий скапливается на руле автомобиля
День леопарда отметят на Роза Хутор
Дибров шокировал Twitch: 30 тысяч рублей за фантазии о секс-сцене со Скарлетт Йоханссон
Знаменитости выбирают маникюр с эффектом стекла как альтернативу классике
Вьетнам переживает туристический бум: россияне ставят рекорды посещений
Андрей Мерзликин и Анна Осокина: почему они решили расстаться?
Названы три способа получить крупную морковь на бедной почве

Почему в вашей хрущёвке всегда темно и тесно — и как это изменить

Основные проблемы квартир в хрущёвках и способы их устранения по данным дизайнеров
2:56
Недвижимость

Вы можете не любить хрущёвки, но факт остаётся фактом — миллионы людей до сих пор живут в этих квартирах, и уезжать не планируют. И хотя отремонтировать их "по последнему слову" не всегда возможно, есть хитрости, которые превратят скромные метры в комфортное пространство.

Уютная квартира
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уютная квартира

Что не так с хрущёвкой

Квартиры в хрущёвках — это:

  • Однушки на 30-33 кв. м.
  • Двушки — 44-46 кв. м.
  • Трёшки — около 60 кв. м.

Высота потолков и планировка оставляют желать лучшего. Но кое-что можно изменить.

Микро-метры — не приговор

Если в квартире нет газа, кухню легко объединить с комнатой и сделать студию. При наличии газовой плиты можно заменить её на электрическую — и открыть простор для перепланировки. Газовики не откажут, если подать заявку.

Низкие потолки "поднять" помогает свет: установите парящие потолки с LED-подсветкой по периметру. Добавьте нежные оттенки в отделке: белый, персиковый, пастельно-голубой визуально расширяют пространство.

Санузел: квест по квадратным метрам

Санузел в хрущёвке всегда совмещённый, около 1,8 на 2,3 м. Но его можно расширить — например, за счёт коридора или перестановки дверного проёма. Главное — согласовать всё официально и не трогать коммуникации. Тогда влезет и душевая, и стиралка, и даже сушилка.

Старьё внутри

Материалы в хрущёвках изначально были бюджетными. Через десятилетия они вовсе изжили себя. Что делать:

  • Утеплить и шумоизолировать стены.
  • Поменять проводку и поставить автоматический щиток.
  • Заменить окна, двери, радиаторы.

И всё - дышать станет легче.

Где свет? Где розетки

Их катастрофически не хватает. Уже на этапе планировки подумайте о каждой розетке: даже о той, что будет питать гирлянду на окне. Для неё же можно сделать отдельный выключатель.

Свет — это спасение. Плоские потолочные люстры, точечные светильники, бра, торшеры — всё пойдёт в ход. А парящие потолки дополните подсветкой на стене.

Ошибки, которые совершают почти все

Классика не уместна. Лепнина, колонны и массивная мебель — всё это просится в сталинку, но не в хрущёвку.
Пёстрая плитка и карнизы — зло. Они "съедают" пространство и добавляют хаоса.

Экономия на отделке — шаг назад. Даже скромное жильё достойно качественных материалов и стиля. Минимализм, скандинавский дизайн, натуральное дерево, светлая плитка — вот что подходит.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кабачки в панировке с пармезаном запечённые в духовке
Еда и рецепты
Кабачки в панировке с пармезаном запечённые в духовке Аудио 
Порядок подготовки стен к шпаклевке: требования к основанию и выбор грунтовки
Недвижимость
Порядок подготовки стен к шпаклевке: требования к основанию и выбор грунтовки Аудио 
Автомобилистам объяснили, как правильно сидеть за рулём для минимальной усталости
Авто
Автомобилистам объяснили, как правильно сидеть за рулём для минимальной усталости Аудио 
Популярное
Гигант из бездны: встреча, после которой учёные боятся возвращаться в океан

Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?

Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Два стакана этого раствора — и огурцы продолжают плодоносить даже глубокой осенью
Скорая позади, а горит красный: как не нарушить ПДД и сохранить водительские права
Секрет котлет, которые тают во рту: хозяйки всё портят, когда убирают этот один простой ингредиент
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Загадка утреннего кукареку: зачем петухи поют на рассвете и что за этим стоит
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Змеи на даче — не редкость, а тревожный сигнал: вот что притягивает их прямо к вашему дому
Змеи на даче — не редкость, а тревожный сигнал: вот что притягивает их прямо к вашему дому
Последние материалы
Политолог Мендкович: США продолжат давить на Казахстан
Пенсионерам старше 70 лет могут ввести надбавки, но цена вопроса — 2 триллиона рублей
Исследование показало, сколько бактерий скапливается на руле автомобиля
День леопарда отметят на Роза Хутор
Дибров шокировал Twitch: 30 тысяч рублей за фантазии о секс-сцене со Скарлетт Йоханссон
Знаменитости выбирают маникюр с эффектом стекла как альтернативу классике
Вьетнам переживает туристический бум: россияне ставят рекорды посещений
Андрей Мерзликин и Анна Осокина: почему они решили расстаться?
Названы три способа получить крупную морковь на бедной почве
Какой полив нужен томатам и огурцам при сильной жаре
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.