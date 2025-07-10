Вот зачем кладут липкий ролик у входной двери — трюк для хозяев с животными

Лучшие устройства для удаления шерсти домашних животных — обзор от специалистов по клинингу

3:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вытираете руки — и снова шерсть. Сели на диван — штаны в белом. Кот прошёл по столу — в тарелке пушистый "бонус". Если у вас есть питомец, вы знаете: шерсть не просто везде — она будто оживает. Мы протестировали устройства и приёмы, которые действительно работают, — и делимся находками.

Фото: commons.wikimedia.org by Holly Cheng, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ кот

Что действительно помогает

Очиститель воздуха. Он втягивает шерсть и пыль, прогоняя их через несколько фильтров — предварительный, HEPA и угольный. В итоге — воздух чище, а в нём меньше всего, что раздражает. Особенно эффективен в сезон линьки. Главное — не забывайте менять фильтры.

Робот-пылесос. Убирает каждый день и собирает всю выпавшую шерсть. Правда, не каждому питомцу он по душе. И не в каждой квартире сможет везде проехать. Но если у вас простор и порядок — он станет вашим помощником №1.

Резиновый скребок. Да, тот самый, что обычно используют для стёкол. Он отлично справляется с обивкой мебели, коврами и когтеточками. Лучше всего работает на плотных тканях: рогожке, микрофибре, велюре.

Резиновый веник. Настоящая находка для уборки шерсти с полов и ковров: она не разлетается, а скатывается в аккуратные комки. Быстро, эффективно и без шума.

Сушильная машина. Если у вас есть сушилка с фильтром для ворса — вы почти победили шерсть. Она собирает до 90% того, что осталось после стирки. Одежда выходит чистой и без лишних волосков.

Липкий ролик. Старый добрый способ: быстро, удобно, особенно для одежды. Минус — расходуется очень быстро, особенно если ваш кот решил поспать на свежевыстиранной футболке.

Силиконовый ролик. Многоразовый и не хуже одноразового. Но его нужно постоянно мыть, иначе теряется эффект. Отличен для промежуточной уборки.

Хозяйственные перчатки. Бюджетно, эффективно и неожиданно приятно. Надеваете, смачиваете водой — и собираете шерсть с мебели в пушистые комочки. Проверено временем.

Что лучше не использовать

Сеточки и мячики для стирки — обещают, но не справляются.

Пушистые тряпки — чаще просто наматывают шерсть и размазывают её.

Пипидастры — красивые, но создают пушистую бурю по комнате.

Полезные привычки

Храните липкий ролик у входа — пригодится, когда забудете, что сели на кресло, где спал кот.

Снимайте верхнюю одежду сразу после улицы — она магнит для шерсти.

Не стирайте вещи с пледами и лежанками — шерсть мигрирует.

Сумки держите подальше от любимых кошачьих мест — они собирают всё, что рядом.

Вывод

Избавиться от шерсти насовсем — задача почти невозможная. Но держать её под контролем — вполне реально. Главное — подобрать свои инструменты и сочетать гаджеты с полезными привычками.

Уточнения

Помпон (фр. pompe - "великолепие, торжественность", англ. pom-pon, pom-pom) — шарообразное украшение из ниток или пряжи (шерсти).



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