Кто заплатит за кондиционер в аренде — вы или владелец жилья

Аренда жилья с кондиционером: что оплачивает собственник, а что арендатор

3:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Лето в разгаре, кондиционер спасает от духоты, особенно в съёмном жилье. Но за удобство приходится платить — и не всегда только за электричество. Кто должен обслуживать, ремонтировать или менять технику, если она вышла из строя? Давайте разбираться.

Фото: Designed be Freepik by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кондиционер

Кто отвечает за кондиционер — арендатор или собственник?

По закону, если кондиционер уже был в квартире до вашего въезда, он считается частью имущества владельца. Это значит, что он отвечает за его обслуживание и своевременный ремонт. Однако есть важное уточнение: если поломка произошла по вине жильца — платить придётся именно ему.

Но всё может меняться в зависимости от условий аренды. В идеале — когда в договоре чётко прописано, кто и за что отвечает: фильтры, мелкий ремонт, аварии. Обсудите это с арендодателем заранее, чтобы потом не пришлось спорить, кто платит мастеру.

Установили кондиционер сами? Тогда приготовьтесь к последствиям

Желаете установить сплит-систему в арендованной квартире? Тогда без письменного согласия собственника не обойтись. Более того, нужно договориться, кто оплатит установку — вы или владелец жилья.

Важно: забрать кондиционер при переезде вы можете, но только если это не навредит помещению. Отверстия в стене, трещины в фасаде и прочие следы монтажа могут привести к удержанию части залога. Эти нюансы лучше заранее закрепить в дополнительном соглашении.

Кто оплачивает электричество

Кондиционер — один из главных "пожирателей" энергии в доме. Обычно свет оплачивает арендатор. Однако если техника старая и неэкономичная, можно обсудить с хозяином её замену или фиксированную доплату за избыточное потребление в жаркие месяцы. Всё это — строго с письменным подтверждением.

Обслуживание и ремонт: как всё устроено

Даже если кондиционер работает исправно, он требует ухода. Чистку фильтров проводят каждые 2 недели, а полное обслуживание — минимум раз в год. Затраты на это могут делиться между жильцом и владельцем жилья.

Если техника внезапно сломалась:

Сразу сообщите об этом хозяину письменно — в мессенджере или по почте.

Если в договоре прописано, что ремонт — забота собственника, он должен решить проблему.

Если же владелец отказывается, возможны два сценария:

Вызов мастера за свой счёт с последующим вычетом суммы из аренды (если это предусмотрено договором);

Снижение арендной платы из-за неполадки.

Как не платить за чужой износ

Перед въездом проверьте технику: включите кондиционер, послушайте работу, посмотрите, не загрязнены ли фильтры. Попросите документы о последнем обслуживании, зафиксируйте работу устройства на видео или фото. Все возможные дефекты обязательно укажите в акте приёма квартиры — это защитит вас, если техника выйдет из строя не по вашей вине.

Главное — не забывайте договариваться

Комфорт важен, но ещё важнее — юридическая защита. Обсудите все нюансы до подписания договора: кто платит за что, как поступать при поломках, можно ли устанавливать свою технику. И всегда сохраняйте переписку с арендодателем — она может стать весомым аргументом в спорной ситуации.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



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