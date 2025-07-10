Проблемы новостроек, о которых молчат в объявлениях об аренде

Выбирая квартиру в новом доме, многие арендаторы надеются на чистоту, свежий ремонт и современную инфраструктуру. Но за этим фасадом может скрываться целый список "сюрпризов", о которых важно знать заранее. Иначе первое жильё в новостройке может превратиться в постоянный источник проблем.
Пока дом не заселён полностью, арендаторам нередко приходится мириться с протечками, сквозняками, гулом в трубах и холодными батареями. Лифты постоянно заняты мебелью и стройматериалами, а подъезды могут быть открыты для всех.
Причина проста — дом ещё "настраивается", а управляющая компания либо не выбрана, либо только учится работать. Обращения могут "гулять" между УК и застройщиком неделями.
Что делать:
Первым жильцам часто достаётся только один провайдер — партнёр застройщика. Скорость подключения может растянуться на месяцы, а качество услуг вызывает вопросы.
Как выйти из ситуации:
Недорогая отделка от застройщика часто скрывает множество недочётов — кривые стены, щели, дешёвые материалы. Даже после уборки строительная пыль может вызывать аллергию, а скрытые протечки — появляться спустя неделю.
На что обратить внимание:
Провести тщательную проверку перед заселением.
Завести воздухоочиститель с HEPA-фильтром.
Обсудить с арендодателем устранение дефектов.
В первые полтора года в новостройках разрешены шумные работы почти весь день. Перфораторы и болгарки звучат как саундтрек к новоселью.
Как снизить шум:
Многие новостройки появляются там, где инфраструктура ещё только планируется. Пока до метро пешком 30 минут, а ближайший автобус ходит раз в час.
Что учесть:
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?