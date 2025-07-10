Проблемы новостроек, о которых молчат в объявлениях об аренде

Аренда в новостройке: Яндекс Аренда сообщила о типичных технических неисправностях

3:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбирая квартиру в новом доме, многие арендаторы надеются на чистоту, свежий ремонт и современную инфраструктуру. Но за этим фасадом может скрываться целый список "сюрпризов", о которых важно знать заранее. Иначе первое жильё в новостройке может превратиться в постоянный источник проблем.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Dina radina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Новостройка

Вечные ремонты и гул труб: особенности жизни в новых ЖК

Пока дом не заселён полностью, арендаторам нередко приходится мириться с протечками, сквозняками, гулом в трубах и холодными батареями. Лифты постоянно заняты мебелью и стройматериалами, а подъезды могут быть открыты для всех.

Причина проста — дом ещё "настраивается", а управляющая компания либо не выбрана, либо только учится работать. Обращения могут "гулять" между УК и застройщиком неделями.

Что делать:

Фиксировать все неисправности в актах и переписке.

Держать связь с арендодателем.

Рассмотреть вариант страхования имущества или ответственности.

Интернет: роскошь или необходимость

Первым жильцам часто достаётся только один провайдер — партнёр застройщика. Скорость подключения может растянуться на месяцы, а качество услуг вызывает вопросы.

Как выйти из ситуации:

Использовать мобильный интернет с большим трафиком.

Купить 4G/5G-роутер.

Договориться с арендодателем о компенсации расходов.

Обсудить скорость подключения до подписания договора.

Ремонт "под сдачу": красивый на фото, но не всегда качественный

Недорогая отделка от застройщика часто скрывает множество недочётов — кривые стены, щели, дешёвые материалы. Даже после уборки строительная пыль может вызывать аллергию, а скрытые протечки — появляться спустя неделю.

На что обратить внимание:

Провести тщательную проверку перед заселением.

Завести воздухоочиститель с HEPA-фильтром.

Обсудить с арендодателем устранение дефектов.

Шум — ваш новый сосед

В первые полтора года в новостройках разрешены шумные работы почти весь день. Перфораторы и болгарки звучат как саундтрек к новоселью.

Как снизить шум:

Установить звукопоглощающие панели.

Использовать белый шум или беруши.

Договориться с соседями о "тихих окнах".

Фиксировать нарушения и при необходимости обращаться в Роспотребнадзор.

Метро "в пяти минутах" — но на рендере

Многие новостройки появляются там, где инфраструктура ещё только планируется. Пока до метро пешком 30 минут, а ближайший автобус ходит раз в час.

Что учесть:

Проверить расписание транспорта и пробки в часы пик.

Узнать у арендодателя, есть ли временные маршруты от застройщика.

Рассмотреть аренду парковки, каршеринг или удалённую работу.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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