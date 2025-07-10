Заброшенное право: россияне не знают, что могут взять лес у государства

Лесничества выдают до 125 кубометров древесины на строительство дома — условия получения

2:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы можете легально сэкономить десятки тысяч рублей на стройматериалах — и большинство даже не знает, что имеет на это право. Государство предоставляет возможность заготовить древесину для личных нужд: бесплатно или по низким ценам. Но есть нюансы, которые важно знать до подачи заявки.

Фото: unsplash.com by Andrew Ly, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек в лесу

Закон на вашей стороне

Согласно ст. 30 Лесного кодекса РФ, каждый гражданин может заключить договор с лесничеством на заготовку древесины. Цены фиксированы, ежегодно пересчитываются — это защищает от рыночных скачков. Покупка у государства обходится значительно дешевле, чем у частников.

Но! Право на бесплатную заготовку есть не у всех — только у отдельных категорий граждан. Кто именно и на каких условиях?

Кто может получить лес бесплатно

Лес без оплаты выделяется:

Коренным народам Сибири и Дальнего Востока.

Жителям, потерявшим жильё из-за пожаров, наводнений и т. д.

Сельским многодетным семьям.

Малоимущим.

Пенсионерам, инвалидам, ветеранам.

Молодым специалистам.

Ликвидаторам аварий.

Во всех случаях вырубка, транспортировка и распил оплачиваются самостоятельно.

На что можно использовать древесину

Государство выделяет древесину исключительно на:

Строительство или капитальный ремонт дома (при наличии фундамента).

Отопление (при отсутствии других источников).

Ремонт хозпостроек (сараев, бань, хлевов).

Перепродажа леса запрещена — за этим строго следят.

Сколько кубометров положено

Объёмы зависят от региона:

125 м³ — в лесных субъектах (например, Иркутская область).

50 м³ — в южных регионах.

До 40 м³ в год — на отопление в северных районах.

Для дома древесину выделяют один раз в жизни или раз в 20-50 лет. На дрова — ежегодно.

Как получить разрешение

Порядок действий:

Подайте заявление в администрацию (указав цель, вид древесины и участок).

Получите справку и отправьтесь в лесничество.

Заключите договор аренды участка (через "Госуслуги").

После одобрения — получите лесобилет.

У вас будет один год, чтобы срубить и вывезти древесину. Все работы — от валки до доставки — придётся организовать самостоятельно или с подрядчиком.

Важные ограничения

Полученный лес — только для личного использования.

Продавать древесину нельзя.

Нарушения караются штрафами.

Уточнения

Льго́та - преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения определённым категориям граждан.



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