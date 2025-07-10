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Заброшенное право: россияне не знают, что могут взять лес у государства

Лесничества выдают до 125 кубометров древесины на строительство дома — условия получения
2:43
Недвижимость

Вы можете легально сэкономить десятки тысяч рублей на стройматериалах — и большинство даже не знает, что имеет на это право. Государство предоставляет возможность заготовить древесину для личных нужд: бесплатно или по низким ценам. Но есть нюансы, которые важно знать до подачи заявки.

Человек в лесу
Фото: unsplash.com by Andrew Ly, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек в лесу

Закон на вашей стороне

Согласно ст. 30 Лесного кодекса РФ, каждый гражданин может заключить договор с лесничеством на заготовку древесины. Цены фиксированы, ежегодно пересчитываются — это защищает от рыночных скачков. Покупка у государства обходится значительно дешевле, чем у частников.

Но! Право на бесплатную заготовку есть не у всех — только у отдельных категорий граждан. Кто именно и на каких условиях?

Кто может получить лес бесплатно

Лес без оплаты выделяется:

  • Коренным народам Сибири и Дальнего Востока.
  • Жителям, потерявшим жильё из-за пожаров, наводнений и т. д.
  • Сельским многодетным семьям.
  • Малоимущим.
  • Пенсионерам, инвалидам, ветеранам.
  • Молодым специалистам.
  • Ликвидаторам аварий.

Во всех случаях вырубка, транспортировка и распил оплачиваются самостоятельно.

На что можно использовать древесину

Государство выделяет древесину исключительно на:

  • Строительство или капитальный ремонт дома (при наличии фундамента).
  • Отопление (при отсутствии других источников).
  • Ремонт хозпостроек (сараев, бань, хлевов).

Перепродажа леса запрещена — за этим строго следят.

Сколько кубометров положено

Объёмы зависят от региона:

  • 125 м³ — в лесных субъектах (например, Иркутская область).
  • 50 м³ — в южных регионах.
  • До 40 м³ в год — на отопление в северных районах.

Для дома древесину выделяют один раз в жизни или раз в 20-50 лет. На дрова — ежегодно.

Как получить разрешение

Порядок действий:

  • Подайте заявление в администрацию (указав цель, вид древесины и участок).
  • Получите справку и отправьтесь в лесничество.
  • Заключите договор аренды участка (через "Госуслуги").
  • После одобрения — получите лесобилет.

У вас будет один год, чтобы срубить и вывезти древесину. Все работы — от валки до доставки — придётся организовать самостоятельно или с подрядчиком.

Важные ограничения

Полученный лес — только для личного использования.
Продавать древесину нельзя.
Нарушения караются штрафами.

Уточнения

Льго́та - преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения определённым категориям граждан.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Лесничества выдают до 125 кубометров древесины на строительство дома — условия получения
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