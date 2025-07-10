Заброшенное право: россияне не знают, что могут взять лес у государства

Вы можете легально сэкономить десятки тысяч рублей на стройматериалах — и большинство даже не знает, что имеет на это право. Государство предоставляет возможность заготовить древесину для личных нужд: бесплатно или по низким ценам. Но есть нюансы, которые важно знать до подачи заявки.
Согласно ст. 30 Лесного кодекса РФ, каждый гражданин может заключить договор с лесничеством на заготовку древесины. Цены фиксированы, ежегодно пересчитываются — это защищает от рыночных скачков. Покупка у государства обходится значительно дешевле, чем у частников.
Но! Право на бесплатную заготовку есть не у всех — только у отдельных категорий граждан. Кто именно и на каких условиях?
Лес без оплаты выделяется:
Во всех случаях вырубка, транспортировка и распил оплачиваются самостоятельно.
Государство выделяет древесину исключительно на:
Перепродажа леса запрещена — за этим строго следят.
Объёмы зависят от региона:
Для дома древесину выделяют один раз в жизни или раз в 20-50 лет. На дрова — ежегодно.
Порядок действий:
У вас будет один год, чтобы срубить и вывезти древесину. Все работы — от валки до доставки — придётся организовать самостоятельно или с подрядчиком.
Полученный лес — только для личного использования.
Продавать древесину нельзя.
Нарушения караются штрафами.
Льго́та - преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения определённым категориям граждан.
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