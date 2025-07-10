Дом могут снести: что делать, если вы об этом узнали случайно

Вы живёте в старом доме и не уверены, признан ли он аварийным? Это не просто вопрос удобства — это вопрос безопасности и ваших прав. Разбираемся, как по адресу определить судьбу дома, и что положено жильцам.
Аварийное жильё - это здания с износом более 75% или серьёзными конструктивными дефектами. Иногда статус дают из-за нарушений санитарных норм — радиации, шума и пр.
Признание дома аварийным осуществляется после обследования межведомственной комиссией. Только многоквартирные дома подлежат расселению — за частные постройки отвечают сами владельцы.
Есть несколько способов:
После признания дома аварийным формируется очередь на снос. Жильцам выдают уведомления, предлагают новое жильё или компенсацию. Возможна временная квартира — если дом на грани обрушения.
Если не согласны с оценкой — можно заказать независимую экспертизу или обратиться в суд. После получения выплаты жить в квартире можно до полугода.
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