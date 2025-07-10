Дом могут снести: что делать, если вы об этом узнали случайно

Фонд развития территорий объяснил, как узнать о сносе дома по адресу

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы живёте в старом доме и не уверены, признан ли он аварийным? Это не просто вопрос удобства — это вопрос безопасности и ваших прав. Разбираемся, как по адресу определить судьбу дома, и что положено жильцам.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Vitaliy VK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ старый балкон

Что считается аварийным жильём

Аварийное жильё - это здания с износом более 75% или серьёзными конструктивными дефектами. Иногда статус дают из-за нарушений санитарных норм — радиации, шума и пр.

Признание дома аварийным осуществляется после обследования межведомственной комиссией. Только многоквартирные дома подлежат расселению — за частные постройки отвечают сами владельцы.

Как узнать статус дома

Есть несколько способов:

Кадастровая карта: введите адрес и смотрите статус здания.

Выписка из ЕГРН: указывается информация об аварийности.

Сайт Фонда развития территорий: указывает сроки сноса и документы комиссии.

Местная администрация: можно обратиться лично или письменно.

Объявления на доме: таблички с информацией о сносе.

Почтовый ящик: ищите официальные уведомления.

Как проходит расселение

После признания дома аварийным формируется очередь на снос. Жильцам выдают уведомления, предлагают новое жильё или компенсацию. Возможна временная квартира — если дом на грани обрушения.

Собственники: могут выбрать жильё или деньги.

Арендаторы по соцнайму: только жильё.

Компенсация: по рыночной цене, включая долю земли, переезд и оформление.

Если не согласны с оценкой — можно заказать независимую экспертизу или обратиться в суд. После получения выплаты жить в квартире можно до полугода.

Уточнения

Государственная программа Российской Федерации - основной программный документ, непосредственно прописанный в федеральном бюджете Российской Федерации.



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