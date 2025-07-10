Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рынок суши-ресторанов сокращается: почему крупнейшие сети теряют свои позиции
Лебедев высмеял Слепакова*: сбежал от московского комфорта в израильский геморрой!
Семь поломок, которые чаще всего отвергают автосервисы
Китайские биотехнологические компании клонируют домашних животных
Учёные из Германии подтвердили размеры ихтиозавров до 30 метров
Зелень становится в 3 раза гуще, если поливать укроп по особой схеме
Гаспачо: рецепт холодного супа, который покорит ваше сердце в жаркий летний день
Пышногрудая Дана Борисова показала фигуру в купальнике
Мода против вас: почему даже самое стильное платье может выглядеть плохо

Дом могут снести: что делать, если вы об этом узнали случайно

Фонд развития территорий объяснил, как узнать о сносе дома по адресу
1:51
Недвижимость

Вы живёте в старом доме и не уверены, признан ли он аварийным? Это не просто вопрос удобства — это вопрос безопасности и ваших прав. Разбираемся, как по адресу определить судьбу дома, и что положено жильцам.

старый балкон
Фото: https://commons.wikimedia.org by Vitaliy VK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
старый балкон

Что считается аварийным жильём

Аварийное жильё - это здания с износом более 75% или серьёзными конструктивными дефектами. Иногда статус дают из-за нарушений санитарных норм — радиации, шума и пр.

Признание дома аварийным осуществляется после обследования межведомственной комиссией. Только многоквартирные дома подлежат расселению — за частные постройки отвечают сами владельцы.

Как узнать статус дома

Есть несколько способов:

  • Кадастровая карта: введите адрес и смотрите статус здания.
  • Выписка из ЕГРН: указывается информация об аварийности.
  • Сайт Фонда развития территорий: указывает сроки сноса и документы комиссии.
  • Местная администрация: можно обратиться лично или письменно.
  • Объявления на доме: таблички с информацией о сносе.
  • Почтовый ящик: ищите официальные уведомления.

Как проходит расселение

После признания дома аварийным формируется очередь на снос. Жильцам выдают уведомления, предлагают новое жильё или компенсацию. Возможна временная квартира — если дом на грани обрушения.

  • Собственники: могут выбрать жильё или деньги.
  • Арендаторы по соцнайму: только жильё.
  • Компенсация: по рыночной цене, включая долю земли, переезд и оформление.

Если не согласны с оценкой — можно заказать независимую экспертизу или обратиться в суд. После получения выплаты жить в квартире можно до полугода.

Уточнения

Государственная программа Российской Федерации - основной программный документ, непосредственно прописанный в федеральном бюджете Российской Федерации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Наука и техника
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет Аудио 
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Садоводство, цветоводство
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц Аудио 
Ближний свет днём по-прежнему обязателен: ПДД 2025 и штраф 500 рублей
Авто
Ближний свет днём по-прежнему обязателен: ПДД 2025 и штраф 500 рублей Аудио 
Популярное
Гигант из бездны: встреча, после которой учёные боятся возвращаться в океан

Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?

Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Два стакана этого раствора — и огурцы продолжают плодоносить даже глубокой осенью
Скорая позади, а горит красный: как не нарушить ПДД и сохранить водительские права
Секрет котлет, которые тают во рту: хозяйки всё портят, когда убирают этот один простой ингредиент
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Загадка утреннего кукареку: зачем петухи поют на рассвете и что за этим стоит
Змеи на даче — не редкость, а тревожный сигнал: вот что притягивает их прямо к вашему дому
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Последние материалы
Как Джокович сломал проклятие Федерера на Уимблдоне?
Ирина Ротач: для роста мышц рук нужно увеличивать вес или количество повторений
Остров Фраджост, затерянный в Индийском океане, стал царством кошек — вот как они выжили без людей
В 2026 году можно забыть о семейной ипотеке за пределами региона прописки
Назван способ удаления мошек с автомобиля без царапин и разводов
Сиквел Дьявол носит Prada: звёздный состав и дата премьеры
Генетики раскрыли 37-тысячелетнюю историю эпидемий в Европе и Азии
Традиционное подсолнечное или модное кокосовое: какое масло выбрать для здоровья — мнение эксперта
Как очистить стеклянные двери душа с помощью стальной ваты: инструкция
Медики рекомендуют избегать повторной интоксикации при похмелье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.