Один взмах — и пыль исчезает: лайфхак, которого стесняются производители

Эко-уборка без затрат: пыль исчезает с первого прикосновения микрофибы

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пыль в доме — как незваный гость: появляется всегда не вовремя и в самых неожиданных местах. Особенно обидно, когда после уборки она возвращается буквально на следующий день. Но есть простой приём, который помогает избавиться от неё быстро, без пылесоса и тряпки из пера.

Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Уборка квартиры

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Что понадобится

Всё, что нужно — обычная микрофибровая тряпка и… немного смекалки. Вместо того чтобы собирать пыль, растирая её по поверхности, можно просто зарядить ткань статическим электричеством. И тогда пыль начнёт прилипать сама, как будто кто-то включил невидимый магнит.

Как это сделать

Возьмите чистую сухую тряпку из микрофибры. Скомкайте её в руках и энергично потрите одну часть о другую. Как только ткань начнёт электризоваться, проведите ею по полкам, экранам, подоконникам.

Пыль собирается легко, без разводов и хлопьев в воздухе. А главное — никакой химии и расходников.

Где работает лучше всего

Метод особенно эффективен на:

телевизорах и мониторах;

жалюзи и пластиковых подоконниках;

глянцевых и стеклянных поверхностях;

местах, куда неудобно дотянуться пылесосом.

Такой способ подходит и для быстрой экспресс-уборки, когда внезапно пришли гости, и для ежедневного поддержания порядка без лишнего шума.

Уточнения

Пыль — мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения.



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