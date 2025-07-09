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Один взмах — и пыль исчезает: лайфхак, которого стесняются производители

Эко-уборка без затрат: пыль исчезает с первого прикосновения микрофибы
1:28
Недвижимость

Пыль в доме — как незваный гость: появляется всегда не вовремя и в самых неожиданных местах. Особенно обидно, когда после уборки она возвращается буквально на следующий день. Но есть простой приём, который помогает избавиться от неё быстро, без пылесоса и тряпки из пера.

Уборка квартиры
Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Уборка квартиры

И нет, это не реклама нового гаджета.

Что понадобится

Всё, что нужно — обычная микрофибровая тряпка и… немного смекалки. Вместо того чтобы собирать пыль, растирая её по поверхности, можно просто зарядить ткань статическим электричеством. И тогда пыль начнёт прилипать сама, как будто кто-то включил невидимый магнит.

Как это сделать

  1. Возьмите чистую сухую тряпку из микрофибры.
  2. Скомкайте её в руках и энергично потрите одну часть о другую.
  3. Как только ткань начнёт электризоваться, проведите ею по полкам, экранам, подоконникам.

Пыль собирается легко, без разводов и хлопьев в воздухе. А главное — никакой химии и расходников.

Где работает лучше всего

Метод особенно эффективен на:

  • телевизорах и мониторах;
  • жалюзи и пластиковых подоконниках;
  • глянцевых и стеклянных поверхностях;
  • местах, куда неудобно дотянуться пылесосом.

Такой способ подходит и для быстрой экспресс-уборки, когда внезапно пришли гости, и для ежедневного поддержания порядка без лишнего шума.

Уточнения

Пыль — мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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