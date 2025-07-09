Кухонный монстр побеждён: вытяжка снова дышит после простой процедуры

Во время уборки на кухне мы чаще всего думаем о плите, раковине и полу. Но есть один важный элемент, о котором легко забыть — вытяжка. А зря.
Со временем она покрывается жиром и копотью. Если не чистить её регулярно, налёт становится липким и трудносмываемым, а сама вытяжка — бесполезной. Более того, грязный фильтр превращается в рассадник бактерий и ухудшает качество воздуха в доме.
Вытяжка нужна не для красоты. Она задерживает жир, запахи и влагу, особенно если в квартире слабая вентиляция или нет окон на кухне. Но когда фильтр забит, он теряет эффективность и буквально возвращает всё обратно в помещение.
Чистить вытяжку нужно не тогда, когда "уже страшно", а по расписанию. Чем чаще — тем проще.
Чтобы очистить вытяжку, вовсе не обязательно покупать сильные средства с едким запахом. Есть два натуральных помощника: кристаллы соды и обычная алюминиевая фольга.
Сода отлично растворяет жир, а фольга усиливает эффект за счёт реакции металла. Если вытяжка из нержавеющей стали, соду можно заменить на пищевую, а для усиления добавить немного уксуса или лимонного сока.
Для внешней поверхности вытяжки подойдёт раствор тёплой воды, уксуса и капли моющего. Он мягко удалит жир, не повреждая покрытие.
Кухонная вытяжка — устройство для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей, образующихся при тепловой обработке продуктов, которые накапливаются в объёме кухни.
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