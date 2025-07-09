Кухонный монстр побеждён: вытяжка снова дышит после простой процедуры

Хозяйский лайфхак: как обычная фольга экономит деньги на чистящих средствах для вытяжки

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Во время уборки на кухне мы чаще всего думаем о плите, раковине и полу. Но есть один важный элемент, о котором легко забыть — вытяжка. А зря.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кухонная вытяжка

Со временем она покрывается жиром и копотью. Если не чистить её регулярно, налёт становится липким и трудносмываемым, а сама вытяжка — бесполезной. Более того, грязный фильтр превращается в рассадник бактерий и ухудшает качество воздуха в доме.

Почему нельзя откладывать чистку

Вытяжка нужна не для красоты. Она задерживает жир, запахи и влагу, особенно если в квартире слабая вентиляция или нет окон на кухне. Но когда фильтр забит, он теряет эффективность и буквально возвращает всё обратно в помещение.

Чистить вытяжку нужно не тогда, когда "уже страшно", а по расписанию. Чем чаще — тем проще.

Что использовать вместо бытовой химии

Чтобы очистить вытяжку, вовсе не обязательно покупать сильные средства с едким запахом. Есть два натуральных помощника: кристаллы соды и обычная алюминиевая фольга.

Сода отлично растворяет жир, а фольга усиливает эффект за счёт реакции металла. Если вытяжка из нержавеющей стали, соду можно заменить на пищевую, а для усиления добавить немного уксуса или лимонного сока.

Как это работает

Застелите дно раковины фольгой.

Залейте её горячей водой и насыпьте кристаллы соды.

Снимите фильтры и поместите их в раствор.

Через 20-30 минут протрите фильтры губкой.

Сполосните чистой водой и вытрите насухо.

Для внешней поверхности вытяжки подойдёт раствор тёплой воды, уксуса и капли моющего. Он мягко удалит жир, не повреждая покрытие.

Уточнения

Кухонная вытяжка — устройство для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей, образующихся при тепловой обработке продуктов, которые накапливаются в объёме кухни.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.