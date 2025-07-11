Секрет роскошной кухни на скромный бюджет: дизайнер раскрыл неожиданные хитрости

5 советов от дизайнера: как сделать кухню роскошной даже с маленьким бюджетом

2:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Дизайнер из компании «Кухонный Двор» Александр Моисеев рассказал, как можно сделать кухню красивой и дорогой, даже если у вас небольшой бюджет.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кухня

Многие думают, что блестящие поверхности на кухне сделают её роскошной. Но на самом деле они могут выглядеть некрасиво из-за бликов и неровностей, особенно если выбрать тёмные цвета. Лучше использовать матовые поверхности, которые выглядят дорого и спокойно. Например, можно выбрать дерево или камень, которые выглядят как настоящие.

"Матовые и текстурные фасады – особенно под дерево, шпон или камень – выглядят сдержанно и благородно. Они создают ощущение глубины и визуального спокойствия», — рассказал Моисеев.

Также можно использовать глянцевые поверхности, но только в светлых кухнях и в небольшом количестве. Они добавят кухне объёма и лёгкости. Главное — не переборщить и сочетать их с другими материалами, цитирует эксперта Газета.Ru.

Ещё один совет — покупать встроенную технику и шкафы до потолка. Раньше многие оставляли пустое пространство между верхними шкафами и потолком, но сейчас так уже не делают. Встраиваемая техника и полные шкафы создают впечатление, что кухня сделана из одного куска, что выглядит дорого и аккуратно. Даже если потолок низкий, это поможет сделать кухню выше.

Также стоит заменить обычные ручки на скрытые или необычные. Обычные металлические ручки могут сразу сказать, что кухня недорогая. Лучше выбрать систему, когда шкаф открывается от нажатия, или ручки с интересным дизайном.

Ещё один совет — сделать столешницу и фартук из одного материала. Вместо того чтобы выбирать разные цвета для столешницы и фартука, лучше использовать один материал, например, камень или керамическую плитку. Это создаст ощущение целостности и чистоты, особенно если кухня открытая и соединена с гостиной.

И наконец, не забудьте про подсветку. Свет под верхними шкафами уже стал обычным делом, но можно добавить подсветку и в других местах, например, по периметру открытых полок или внутри ящиков. Тёплый нейтральный свет сделает кухню уютной и современной.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.



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