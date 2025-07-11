Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшие сочетания для компота: 3 варианта, которые вам понравятся
Прогнозы цен на дома: Геленджик может обойти Сочи после открытия прямых перелётов
Гоген Солнцев раскрыл детали убийства возлюбленной
2500 шагов в день — новый стандарт для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний
Почему нельзя смотреть собаке в глаза и забирать миску во время еды — объяснение кинологов
Озеро Гарда рядом, но туристов нет: город, который словно нарочно спрятали от всех
Холодные руки и ноги могут быть симптомом диабетической нейропатии
Нежный, но дерзкий: как этот элемент одежды меняет осенние образы
Агрономы отмечают устойчивость современных сортов сливы к болезням и вредителям

Секрет роскошной кухни на скромный бюджет: дизайнер раскрыл неожиданные хитрости

5 советов от дизайнера: как сделать кухню роскошной даже с маленьким бюджетом
2:26
Недвижимость

Дизайнер из компании «Кухонный Двор» Александр Моисеев рассказал, как можно сделать кухню красивой и дорогой, даже если у вас небольшой бюджет.

Кухня
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кухня

Многие думают, что блестящие поверхности на кухне сделают её роскошной. Но на самом деле они могут выглядеть некрасиво из-за бликов и неровностей, особенно если выбрать тёмные цвета. Лучше использовать матовые поверхности, которые выглядят дорого и спокойно. Например, можно выбрать дерево или камень, которые выглядят как настоящие.

"Матовые и текстурные фасады – особенно под дерево, шпон или камень – выглядят сдержанно и благородно. Они создают ощущение глубины и визуального спокойствия», — рассказал Моисеев.

Также можно использовать глянцевые поверхности, но только в светлых кухнях и в небольшом количестве. Они добавят кухне объёма и лёгкости. Главное — не переборщить и сочетать их с другими материалами, цитирует эксперта Газета.Ru.

Ещё один совет — покупать встроенную технику и шкафы до потолка. Раньше многие оставляли пустое пространство между верхними шкафами и потолком, но сейчас так уже не делают. Встраиваемая техника и полные шкафы создают впечатление, что кухня сделана из одного куска, что выглядит дорого и аккуратно. Даже если потолок низкий, это поможет сделать кухню выше.

Также стоит заменить обычные ручки на скрытые или необычные. Обычные металлические ручки могут сразу сказать, что кухня недорогая. Лучше выбрать систему, когда шкаф открывается от нажатия, или ручки с интересным дизайном.

Ещё один совет — сделать столешницу и фартук из одного материала. Вместо того чтобы выбирать разные цвета для столешницы и фартука, лучше использовать один материал, например, камень или керамическую плитку. Это создаст ощущение целостности и чистоты, особенно если кухня открытая и соединена с гостиной.

И наконец, не забудьте про подсветку. Свет под верхними шкафами уже стал обычным делом, но можно добавить подсветку и в других местах, например, по периметру открытых полок или внутри ящиков. Тёплый нейтральный свет сделает кухню уютной и современной.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Домашние животные
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул Аудио 
Водителям объяснили, как уступать скорой на красный свет
Авто
Водителям объяснили, как уступать скорой на красный свет Аудио 
Почему именно RAV4 2018 года — золотая середина среди подержанных кроссоверов
Авто
Почему именно RAV4 2018 года — золотая середина среди подержанных кроссоверов Аудио 
Популярное
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются

В Средиземном море акулы встречаются повсеместно, но Чёрное море они игнорируют. Разбираемся, какие факторы отпугивают морских хищников от этого региона.

Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали
Бабушки знали, что готовят: забытый деликатес возвращается на столы — вкуснее колбасы и полезнее мяса
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Слишком много боли: Синнер покидает Уимблдон, как и Григор Димитров
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
ЕС хочет увеличить экспорт газа из Азербайджана. Но как это сделать без России?
Доехала до дома — и развалилась: после этого пробега машина становится миной замедленного действия
Царь саванны в панике: разбираемся, как обезьяны становятся опаснее львов
Царь саванны в панике: разбираемся, как обезьяны становятся опаснее львов
Последние материалы
Лучшие сочетания для компота: 3 варианта, которые вам понравятся
Прогнозы цен на дома: Геленджик может обойти Сочи после открытия прямых перелётов
Гоген Солнцев раскрыл детали убийства возлюбленной
5 советов от дизайнера: как сделать кухню роскошной даже с маленьким бюджетом
2500 шагов в день — новый стандарт для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний
Почему нельзя смотреть собаке в глаза и забирать миску во время еды — объяснение кинологов
Озеро Гарда рядом, но туристов нет: город, который словно нарочно спрятали от всех
Холодные руки и ноги могут быть симптомом диабетической нейропатии
Нежный, но дерзкий: как этот элемент одежды меняет осенние образы
Агрономы отмечают устойчивость современных сортов сливы к болезням и вредителям
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.