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Накипь ушла, как по волшебству: чайник очистился сам

Секреты экономных хозяек: как вернуть чайнику блеск без лишних затрат
1:51
Недвижимость

Чайник кипит — а вместе с ним бурлит и накипь. Белёсый налёт, напоминающий известку, не только портит вкус воды, но и со временем снижает эффективность нагрева. Многие привыкли бороться с ним с помощью лимонной кислоты или соды, но что делать, если этих средств под рукой нет?

Очистка чайника лимонной кислотой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Очистка чайника лимонной кислотой

Есть альтернатива, простая и эффективная. И для неё не нужно идти в магазин или вспоминать школьную химию.

Что вызывает накипь

Основная причина — жёсткая вода, богатая кальцием и магнием. При кипячении они оседают на стенках чайника в виде плотного белого слоя. Постепенно он становится толще и влияет на работу прибора.

Чем толще налёт — тем больше времени нужно на закипание и тем выше расход электричества.

Как очистить чайник без соды и лимонной кислоты

Понадобится уксус. Да, обычный столовый уксус, который найдётся почти на каждой кухне.

Вот что нужно сделать:

  • Налейте в чайник воду примерно до половины.
  • Добавьте столько же 9% уксуса — 1:1.
  • Включите чайник и доведите до кипения.
  • Оставьте раствор на 30-40 минут.
  • Осторожно вылейте жидкость и хорошо промойте чайник.
  • Прокипятите чистую воду 1-2 раза перед следующим использованием.

Этот метод отлично справляется даже со старой накипью, не требует усилий и не оставляет сильного запаха, если хорошо промыть прибор.

А можно ли чистить чайник чаще

Регулярная профилактика — лучший способ избежать толстого слоя налёта. Если вы пользуетесь чайником каждый день, делайте такую чистку раз в 2-3 недели. Это продлит срок службы техники и избавит от постороннего вкуса в чае или кофе.

Уточнения

На́кипь — твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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