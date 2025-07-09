Чайник кипит — а вместе с ним бурлит и накипь. Белёсый налёт, напоминающий известку, не только портит вкус воды, но и со временем снижает эффективность нагрева. Многие привыкли бороться с ним с помощью лимонной кислоты или соды, но что делать, если этих средств под рукой нет?
Есть альтернатива, простая и эффективная. И для неё не нужно идти в магазин или вспоминать школьную химию.
Основная причина — жёсткая вода, богатая кальцием и магнием. При кипячении они оседают на стенках чайника в виде плотного белого слоя. Постепенно он становится толще и влияет на работу прибора.
Чем толще налёт — тем больше времени нужно на закипание и тем выше расход электричества.
Понадобится уксус. Да, обычный столовый уксус, который найдётся почти на каждой кухне.
Вот что нужно сделать:
Этот метод отлично справляется даже со старой накипью, не требует усилий и не оставляет сильного запаха, если хорошо промыть прибор.
Регулярная профилактика — лучший способ избежать толстого слоя налёта. Если вы пользуетесь чайником каждый день, делайте такую чистку раз в 2-3 недели. Это продлит срок службы техники и избавит от постороннего вкуса в чае или кофе.
На́кипь — твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.