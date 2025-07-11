Выгодная ипотека превращается в кабалу: вот какой фактор решает всё

Почему покупка новостройки в ипотеку превращается в ловушку — мало кто об этом говорит

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев отметил, что долгосрочная ипотека может быть выгодной, если ставки по кредиту не превышают уровень инфляции. В этом случае долг по кредиту обесценивается со временем, а стоимость жилья обычно растет. Это позволяет приобрести квартиру, имея на руках лишь часть ее стоимости.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ пара в помещении

"Во-вторых, можно заплатить процентов банку меньше, чем снимая квартиру (редко, но такое возможно). Вопреки стереотипам, долгосрочная ипотека — это разумный выбор, но только при умеренной ставке и досрочном погашении", — сказал Селезнев.

Однако, по словам эксперта, есть и минусы длинной ипотеки. Во-первых, низкие ставки доступны только при покупке первичного жилья, цены на которое выше рыночных. Это приводит к неизбежной переплате. Во-вторых, при несоблюдении условий, таких как умеренная ставка и досрочное погашение, ипотека может стать невыгодной, пишет Газета.Ru.

Также покупка жилья с помощью ипотеки ограничивает возможность переезда, особенно если были использованы средства материнского капитала. Это связано с тем, что застройщик не всегда готов выкупить обратно жилье по своей цене.

По данным Центрального банка, 62% россиян планируют выплатить ипотеку только после достижения 60 лет. Половина всех ипотечных договоров сейчас заключается на срок 25-30 лет.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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