Выгодная ипотека превращается в кабалу: вот какой фактор решает всё

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1:34
Недвижимость

Эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев отметил, что долгосрочная ипотека может быть выгодной, если ставки по кредиту не превышают уровень инфляции. В этом случае долг по кредиту обесценивается со временем, а стоимость жилья обычно растет. Это позволяет приобрести квартиру, имея на руках лишь часть ее стоимости.

пара в помещении
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пара в помещении

"Во-вторых, можно заплатить процентов банку меньше, чем снимая квартиру (редко, но такое возможно). Вопреки стереотипам, долгосрочная ипотека — это разумный выбор, но только при умеренной ставке и досрочном погашении", — сказал Селезнев.

Однако, по словам эксперта, есть и минусы длинной ипотеки. Во-первых, низкие ставки доступны только при покупке первичного жилья, цены на которое выше рыночных. Это приводит к неизбежной переплате. Во-вторых, при несоблюдении условий, таких как умеренная ставка и досрочное погашение, ипотека может стать невыгодной, пишет Газета.Ru.

Также покупка жилья с помощью ипотеки ограничивает возможность переезда, особенно если были использованы средства материнского капитала. Это связано с тем, что застройщик не всегда готов выкупить обратно жилье по своей цене.

По данным Центрального банка, 62% россиян планируют выплатить ипотеку только после достижения 60 лет. Половина всех ипотечных договоров сейчас заключается на срок 25-30 лет.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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