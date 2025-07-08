Как забыть о пятнах от пота на белых футболках: дешёвое решение, которое работает на 100%

Как удалить пятна от пота с белой одежды: проверенный метод

Пятна от пота на белой одежде — не приговор. Даже если футболка давно потеряла первозданный вид, вернуть её к жизни помогут домашние средства, которые стоят копейки.

Фото: Designed by Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футболка

Сами по себе следы пота — это не грязь. Но когда пот смешивается с дезодорантом, особенно содержащим соли алюминия, на ткани возникают стойкие жёлтые пятна. Чаще всего страдают проймы белых хлопковых футболок, а особенно те, что не были постираны сразу после носки.

Современные стиральные порошки и машинки не всегда справляются с застарелыми следами. Вот почему всё больше людей возвращаются к проверенным, "бабушкиным" способам. И среди них — одна неожиданная приправа с кухни, которая действительно работает.

Обычный уксус

Налейте уксус прямо на пятно и оставьте на полчаса.

После этого сполосните вещь холодной водой.

Постирайте как обычно — и результат не заставит себя ждать.

Если вещь белая, усильте эффект с помощью пищевой соды — она не только отбеливает, но и нейтрализует запахи.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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