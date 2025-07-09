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Новая эра на рынке жилья: в Москве остались лишь единичные сделки по старым правилам

Май 2025 года: только 50 сделок с новостройками в Москве оформлены без эскроу — данные Росреестра
2:46
Недвижимость

Почти 100% сделок с новостройками в Москве теперь проходят через эскроу-счета. В мае 2025 года всего 50 из 7 380 договоров были оформлены по старой схеме — без проектного финансирования. Остальные — через надёжный и защищённый механизм, где деньги дольщиков поступают застройщику только после сдачи объекта.

стройка
Фото: commons.wikimedia.org by Centurion198, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
стройка

"Второй месяц подряд доля договоров долевого участия с эскроу превышает 99%. В мае таких сделок было 7,33 тысячи", — отметил Игорь Майданов, руководитель управления Росреестра по Москве.

Переход завершён

Застройщики столицы окончательно отказались от прямого привлечения средств граждан. С июля 2019 года закон не позволяет использовать деньги дольщиков до ввода дома в эксплуатацию. Банковское проектное финансирование стало основой рынка.

Этот механизм не только защищает покупателей, но и дисциплинирует строительные компании — деньги "заморожены" до окончания строительства.

Цифры и тенденции

Несмотря на общее снижение количества сделок, доля эскроу продолжает расти:

  • Май 2025: 7,38 тыс. ДДУ, из них 99,3% — через эскроу.
  • Май 2024: 12,08 тыс. сделок с эскроу — но их доля была ниже (95,6%).
  • Январь-май 2025: 47,1 тыс. эскроу-сделок (98,8% всех договоров).
  • Аналогичный период 2024: 52,8 тыс. сделок, но доля ниже — 96,6%.

Таким образом, за год количество договоров сократилось более чем на 10%, но почти все сделки теперь идут по новой схеме.

Почему это важно

Переход к проектному финансированию — не просто формальность. Это перестройка всего подхода к строительству жилья. Сегодня покупатели новостроек в Москве могут чувствовать себя увереннее: риски "замороженных" строек практически сведены к нулю.

Цитата остаётся неизменной:

"Второй месяц подряд доля ДДУ с эскроу в столице сохраняется на отметке выше 99%. В количественном выражении в мае лишь 50 из 7 тыс. сделок оформлены без применения механизма проектного финансирования", — Игорь Майданов.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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