Новая эра на рынке жилья: в Москве остались лишь единичные сделки по старым правилам

Почти 100% сделок с новостройками в Москве теперь проходят через эскроу-счета. В мае 2025 года всего 50 из 7 380 договоров были оформлены по старой схеме — без проектного финансирования. Остальные — через надёжный и защищённый механизм, где деньги дольщиков поступают застройщику только после сдачи объекта.
"Второй месяц подряд доля договоров долевого участия с эскроу превышает 99%. В мае таких сделок было 7,33 тысячи", — отметил Игорь Майданов, руководитель управления Росреестра по Москве.
Застройщики столицы окончательно отказались от прямого привлечения средств граждан. С июля 2019 года закон не позволяет использовать деньги дольщиков до ввода дома в эксплуатацию. Банковское проектное финансирование стало основой рынка.
Этот механизм не только защищает покупателей, но и дисциплинирует строительные компании — деньги "заморожены" до окончания строительства.
Несмотря на общее снижение количества сделок, доля эскроу продолжает расти:
Таким образом, за год количество договоров сократилось более чем на 10%, но почти все сделки теперь идут по новой схеме.
Переход к проектному финансированию — не просто формальность. Это перестройка всего подхода к строительству жилья. Сегодня покупатели новостроек в Москве могут чувствовать себя увереннее: риски "замороженных" строек практически сведены к нулю.
Цитата остаётся неизменной:
"Второй месяц подряд доля ДДУ с эскроу в столице сохраняется на отметке выше 99%. В количественном выражении в мае лишь 50 из 7 тыс. сделок оформлены без применения механизма проектного финансирования", — Игорь Майданов.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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