Забыл про мастеров: стены теперь ровнее, чем по уровню — всё благодаря этому способу

Порядок подготовки стен к шпаклевке: требования к основанию и выбор грунтовки

2:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выравнивание стен — задача, с которой справится даже новичок. Главное — выбрать правильную шпаклёвку и строго следовать инструкции.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ремонт

Как выбрать подходящую шпаклёвку

Шпаклёвки делятся на:

Стартовые — для устранения крупных дефектов, слой до 10 мм.

Финишные — придают гладкость, наносятся тонко (до 3 мм).

По консистенции — готовые (удобны для новичков) и сухие (требуют разведения).

По составу:

Гипсовые — для сухих помещений.

Цементные — прочные, устойчивы к влаге.

Полимерные — не боятся влаги и усадки, но стоят дороже.

Совет: используйте материалы одного производителя — это повысит надёжность покрытия.

Подготовка поверхности — половина успеха

Перед началом работ:

Убедитесь, что стены ровные и прочные.

Заделайте трещины штукатуркой, дождитесь высыхания, зашлифуйте.

Очистите от пыли, прогрунтуйте. Выбирайте грунтовку по типу основания и уровня влажности.

Важно: не используйте составы для наружных работ — они могут быть токсичны.

Как шпаклевать пошагово

Замешайте смесь до вязкой консистенции без комков.

Работайте двумя шпателями — узким наносите, широким распределяйте.

Начинайте с углов — они сложнее обрабатываются.

Наносите смесь снизу вверх тонким слоем, не отрывая шпатель.

Каждый следующий слой — только после полного высыхания предыдущего.

Когда нужна армирующая сетка

Без неё не обойтись, если:

Дом новый и ещё даёт усадку.

Стены с дефектами, а штукатурить вы не хотите.

Сетку вдавливают в свежую шпаклёвку, следя за ровным наложением полотен.

Финальные штрихи

Шпаклёвку не мажут, а тянут по стене. Лучше 2-3 тонких слоя, чем один толстый. Направление работ должно быть единым — это упростит выравнивание. После высыхания — шлифовка, и стены готовы к покраске или оклейке.

Уточнения

Шпаклёвка (спец.: шпатлёвка; от нем. Spachtel - лопатка) — пастообразный или порошковый материал, применяемый для выравнивания поверхностей перед нанесением на них материалов для отделки помещений.



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