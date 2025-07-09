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Забыл про мастеров: стены теперь ровнее, чем по уровню — всё благодаря этому способу

Порядок подготовки стен к шпаклевке: требования к основанию и выбор грунтовки
2:07
Недвижимость

Выравнивание стен — задача, с которой справится даже новичок. Главное — выбрать правильную шпаклёвку и строго следовать инструкции.

Ремонт
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт

Как выбрать подходящую шпаклёвку

Шпаклёвки делятся на:

  • Стартовые — для устранения крупных дефектов, слой до 10 мм.
  • Финишные — придают гладкость, наносятся тонко (до 3 мм).
  • По консистенции — готовые (удобны для новичков) и сухие (требуют разведения).

По составу:

  • Гипсовые — для сухих помещений.
  • Цементные — прочные, устойчивы к влаге.
  • Полимерные — не боятся влаги и усадки, но стоят дороже.

Совет: используйте материалы одного производителя — это повысит надёжность покрытия.

Подготовка поверхности — половина успеха

Перед началом работ:

  • Убедитесь, что стены ровные и прочные.
  • Заделайте трещины штукатуркой, дождитесь высыхания, зашлифуйте.
  • Очистите от пыли, прогрунтуйте. Выбирайте грунтовку по типу основания и уровня влажности.

Важно: не используйте составы для наружных работ — они могут быть токсичны.

Как шпаклевать пошагово

  • Замешайте смесь до вязкой консистенции без комков.
  • Работайте двумя шпателями — узким наносите, широким распределяйте.
  • Начинайте с углов — они сложнее обрабатываются.
  • Наносите смесь снизу вверх тонким слоем, не отрывая шпатель.
  • Каждый следующий слой — только после полного высыхания предыдущего.

Когда нужна армирующая сетка

Без неё не обойтись, если:

  • Дом новый и ещё даёт усадку.
  • Стены с дефектами, а штукатурить вы не хотите.
  • Сетку вдавливают в свежую шпаклёвку, следя за ровным наложением полотен.

Финальные штрихи

Шпаклёвку не мажут, а тянут по стене. Лучше 2-3 тонких слоя, чем один толстый. Направление работ должно быть единым — это упростит выравнивание. После высыхания — шлифовка, и стены готовы к покраске или оклейке.

Уточнения

Шпаклёвка (спец.: шпатлёвка; от нем. Spachtel - лопатка) — пастообразный или порошковый материал, применяемый для выравнивания поверхностей перед нанесением на них материалов для отделки помещений.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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