Забыл про мастеров: стены теперь ровнее, чем по уровню — всё благодаря этому способу

Очистите от пыли, прогрунтуйте. Выбирайте грунтовку по типу основания и уровня влажности.
Важно: не используйте составы для наружных работ — они могут быть токсичны.
Как шпаклевать пошагово
Замешайте смесь до вязкой консистенции без комков.
Работайте двумя шпателями — узким наносите, широким распределяйте.
Начинайте с углов — они сложнее обрабатываются.
Наносите смесь снизу вверх тонким слоем, не отрывая шпатель.
Каждый следующий слой — только после полного высыхания предыдущего.
Когда нужна армирующая сетка
Без неё не обойтись, если:
Дом новый и ещё даёт усадку.
Стены с дефектами, а штукатурить вы не хотите.
Сетку вдавливают в свежую шпаклёвку, следя за ровным наложением полотен.
Финальные штрихи
Шпаклёвку не мажут, а тянут по стене. Лучше 2-3 тонких слоя, чем один толстый. Направление работ должно быть единым — это упростит выравнивание. После высыхания — шлифовка, и стены готовы к покраске или оклейке.
Уточнения
Шпаклёвка (спец.: шпатлёвка; от нем. Spachtel - лопатка) — пастообразный или порошковый материал, применяемый для выравнивания поверхностей перед нанесением на них материалов для отделки помещений.