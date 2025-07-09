Хитрый способ склеить линолеум — без порожков и лишнего клея

Линолеум — один из самых популярных напольных материалов. Он удобен, долговечен, прост в уходе и монтаже. Самая частая проблема при укладке — соединение полос, особенно если хочется, чтобы шов был почти незаметен. Разберём, как добиться этого в домашних условиях.
Сначала подготовьте основание: оно должно быть ровным, чистым и сухим. Раскатайте линолеум в помещении и оставьте на сутки, чтобы он "отлежался". Это поможет избежать волн.
По назначению: бытовой (до 10 лет), полукоммерческий (15 лет+), коммерческий (25 лет+).
Клей или двухсторонний скотч. Простой метод, особенно если поверхность ровная и нагрузка минимальна. Листы укладывают с нахлестом, прорезают оба слоя за один раз, убирают обрезки и приклеивают. Шов будет заметен, но укладка быстрая.
Порожек — декоративный переход. Идеально для стыков в дверных проёмах или на стыке двух разных покрытий. Порожек может быть металлическим или пластиковым, с открытым или скрытым креплением. Минус — заметность и сложность подбора цвета.
Холодная сварка — почти невидимый шов. Специальный клей "растворяет" края линолеума и формирует прочный, герметичный шов.
Составы бывают:
Обязательно заклейте шов малярным скотчем и разрежьте его строго по линии соединения, чтобы избежать порчи покрытия.
Надёжный, но сложный метод. Подходит только для коммерческого линолеума. Используется термофен и полимерный жгут. Требуется опыт: неправильная температура или скорость движения могут испортить покрытие. Начинающим лучше потренироваться на обрезках.
Главный совет: перед началом убедитесь, к какому типу относится ваш линолеум. Это определит, какой метод соединения подойдёт именно вам.
Лино́леум (лат. linum - лён, полотно + oleum - масло) — вид напольного покрытия, в настоящее время преимущественно из полимерных материалов. Выпускается в виде рулонов.
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