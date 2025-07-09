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Хитрый способ склеить линолеум — без порожков и лишнего клея

Способы стыковки линолеума без порожков и видимых швов — инструкции монтажников
2:37
Недвижимость

Линолеум — один из самых популярных напольных материалов. Он удобен, долговечен, прост в уходе и монтаже. Самая частая проблема при укладке — соединение полос, особенно если хочется, чтобы шов был почти незаметен. Разберём, как добиться этого в домашних условиях.

Линолеум
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Линолеум

Важно знать перед стыковкой

Сначала подготовьте основание: оно должно быть ровным, чистым и сухим. Раскатайте линолеум в помещении и оставьте на сутки, чтобы он "отлежался". Это поможет избежать волн.

Виды линолеума — от них зависит метод склейки

  • Мармолеум — натуральный, пластичный, на джутовой основе.
  • ПВХ-линолеум — синтетический, бывает гомогенный и гетерогенный, часто имеет защитный слой.

По назначению: бытовой (до 10 лет), полукоммерческий (15 лет+), коммерческий (25 лет+).

Способы соединения

Клей или двухсторонний скотч. Простой метод, особенно если поверхность ровная и нагрузка минимальна. Листы укладывают с нахлестом, прорезают оба слоя за один раз, убирают обрезки и приклеивают. Шов будет заметен, но укладка быстрая.

Порожек — декоративный переход. Идеально для стыков в дверных проёмах или на стыке двух разных покрытий. Порожек может быть металлическим или пластиковым, с открытым или скрытым креплением. Минус — заметность и сложность подбора цвета.

Холодная сварка — почти невидимый шов. Специальный клей "растворяет" края линолеума и формирует прочный, герметичный шов.

Составы бывают:

  • Тип А — для новых покрытий, шов до 2 мм.
  • Тип С — ремонт старых покрытий, шов до 4 мм.
  • Тип Т — для полиэстеровой подложки, редко используется дома.

Обязательно заклейте шов малярным скотчем и разрежьте его строго по линии соединения, чтобы избежать порчи покрытия.

Горячая сварка — для профессионалов

Надёжный, но сложный метод. Подходит только для коммерческого линолеума. Используется термофен и полимерный жгут. Требуется опыт: неправильная температура или скорость движения могут испортить покрытие. Начинающим лучше потренироваться на обрезках.

Главный совет: перед началом убедитесь, к какому типу относится ваш линолеум. Это определит, какой метод соединения подойдёт именно вам.

Уточнения

Лино́леум (лат. linum - лён, полотно + oleum - масло) — вид напольного покрытия, в настоящее время преимущественно из полимерных материалов. Выпускается в виде рулонов.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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