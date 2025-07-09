Неожиданный тренд в обоях-2025 года: теперь натуральность легко спутать с подделкой

Натуральные фактуры и крупные узоры вошли в список трендов обоев на 2025 год

3:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Задумывались, какие обои будут самыми стильными в следующем сезоне? Дизайнеры уже дали ответ: курс на натуральность, крупные формы и эффектные акценты. Причём многие тренды пришли к нам ещё из прошлых лет — но теперь они обрели новое звучание.

Фото: Flickr by Hotel Domspitzen Köln, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Обои

Натуральные фактуры: почти не отличить от оригинала

Имитация дерева, камня, ткани, бетона или мрамора — главный хит. Современные обои так точно передают текстуру, что отличить от настоящего материала можно только на ощупь. Главное правило: не комбинируйте их с настоящими аналогами — это подчеркнёт фальшь.

Волны и плавные изгибы

Мягкие, закруглённые узоры создают ощущение покоя. Такие обои особенно органично вписываются в сканди, минимализм и бохо. А в сочетании с простой мебелью они раскрываются особенно красиво.

Графика и масштаб

Крупные узоры — новая норма. Геометрия, природные мотивы, даже целые сюжеты — их масштаб впечатляет. Такие обои хороши для акцентных стен: за диваном, кроватью или в зоне отдыха.

Черно-белый стиль без штампов

Рисунки в технике скетча, угля или карандаша — актуальны. А вот от избитых фотообоев с видами Нью-Йорка и Эйфелевой башни лучше отказаться — они смотрятся скучно и старомодно.

Блеск без перегруза

Металлизированный блеск уходит в прошлое. В тренде — тонкие золотистые акценты: патина, линии, вкрапления. Они особенно хороши на фоне глубоких цветов — бордового, синего, изумрудного.

Муралы: эффект вау

Целая фреска на стене — это не громко, это модно. Особый шик — муралы с городскими или природными пейзажами, абстракцией. Даже в пастельной палитре они смотрятся выразительно.

Темный фон

Смелый выбор — обои с насыщенной темной основой. Важно одно: много света. Идеально подойдёт для тех, кто устал от классической бледной отделки.

Абстракция: свобода форм

Хаос линий, неожиданные переходы, авторские принты — всё это добавляет интерьеру динамики. Главное — окружить такой декор спокойной мебелью и натуральными фактурами.

Природа в интерьере

Листва, цветы, деревья, горы — всё, что связано с природой, остаётся в тренде. Эти обои идеально подходят для спален и гостиных, создавая атмосферу уюта.

Материалы: от простых до премиум

Бумажные — дёшево, экологично, идеально для детских и спален.

Флизелиновые — универсальны, прочны, хороши для любой комнаты.

Виниловые — практичны, моются, но не "дышат", лучше для кухни и ванной.

Текстильные — дорого, стильно, но требуют бережного ухода.

Растительные — трендовая экология: бамбук, пробка, водоросли.

Стеклообои — антивандальные, огнестойкие, подходят даже для коридора.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").



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