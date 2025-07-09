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Ошиблись с фасадной краской — и вот что стало с домом

Виды фасадных красок и их характеристики — рекомендации строителей
2:57
Недвижимость

Ошибиться с фасадной краской — значит обречь стены на шелушение, пятна и отслоения. Но если подобрать покрытие правильно, фасад будет не только красивым, но и прослужит долгие годы.

Дом Клятова
Фото: commons.wikimedia.org by Natttalika, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дом Клятова

Разбираемся, какие краски подойдут для разных оснований, в чём их особенности и на что смотреть при покупке.

Какие бывают фасадные краски

Фасадные краски выполняют две задачи: защищают и украшают. Они выдерживают морозы, жару, влагу и ультрафиолет. Все покрытия делятся на два типа — по основе.

  • Органические. Их можно использовать даже при отрицательных температурах. Отличаются прочностью, но при этом токсичны и пожароопасны.
  • Масляные:

Преимущества: прочность, влагостойкость, долговечность, цена.
Недостатки: резкий запах, долго сохнут, не "дышат", трескаются от солнца.

  • Алкидные:

Преимущества: быстро высыхают, устойчивы к влаге и механическим повреждениям.
Недостатки: плохо пропускают пар, выцветают со временем.

  • Водные. Экологичные составы на водной основе. Чаще всего идут в белом цвете, колеруются при необходимости.
  • Акриловые:

Эластичны, скрывают дефекты, "дышат", не боятся влаги и УФ.

Минусы: высокая цена, уязвимы к царапинам.

  • Силиконовые:

Подходят для любой текстуры, отталкивают воду и загрязнения.
Минусы: высокая стоимость.

  • Силикатные:

Идеальны для минеральных поверхностей, устойчивы ко всему.
Минусы: мало ярких цветов.

  • Резиновые:

Очень прочные и эластичные, не боятся воды и солнца.
Минусы: дорогие.

Что выбрать для разных материалов

Кирпич: важна паропроницаемость и устойчивость к химии. Для керамического — акрил или силикон, для силикатного — силикатные составы.

  • Дерево: страдает от влаги и грибка. Нужны эластичные и влагостойкие краски — алкидные, масляные или акриловые.
  • Бетон: прочен, но нуждается в защите от мороза и воды. Подойдут силикатные, акриловые или силиконовые смеси.
  • Штукатурка: капризна. Важно учитывать её тип — цементная, минеральная и пр. Краска должна быть совместима.

На что смотреть при выборе

  • Укрывистость: насколько хорошо закроет основу.
  • Влагостойкость: защищает от разрушения.
  • Паропроницаемость: не допустит сырости и плесени.
  • Устойчивость к УФ: сохраняет цвет дольше.
  • Атмосферостойкость: выдержит перепады температуры и осадки.
  • Расход: зависит от поверхности и плотности краски.

Светлые фасады меньше нагреваются, тёмные — быстрее прогреваются, но активнее выгорают.

Уточнения

Фаса́д (фр. façade - передний, лицевая сторона здания) — наружная лицевая сторона здания.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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