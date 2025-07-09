Ошиблись с фасадной краской — и вот что стало с домом

Виды фасадных красок и их характеристики — рекомендации строителей

2:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ошибиться с фасадной краской — значит обречь стены на шелушение, пятна и отслоения. Но если подобрать покрытие правильно, фасад будет не только красивым, но и прослужит долгие годы.

Фото: commons.wikimedia.org by Natttalika, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дом Клятова

Разбираемся, какие краски подойдут для разных оснований, в чём их особенности и на что смотреть при покупке.

Какие бывают фасадные краски

Фасадные краски выполняют две задачи: защищают и украшают. Они выдерживают морозы, жару, влагу и ультрафиолет. Все покрытия делятся на два типа — по основе.

Органические. Их можно использовать даже при отрицательных температурах. Отличаются прочностью, но при этом токсичны и пожароопасны.

Масляные:

Преимущества: прочность, влагостойкость, долговечность, цена.

Недостатки: резкий запах, долго сохнут, не "дышат", трескаются от солнца.

Алкидные:

Преимущества: быстро высыхают, устойчивы к влаге и механическим повреждениям.

Недостатки: плохо пропускают пар, выцветают со временем.

Водные. Экологичные составы на водной основе. Чаще всего идут в белом цвете, колеруются при необходимости.

Акриловые:

Эластичны, скрывают дефекты, "дышат", не боятся влаги и УФ.

Минусы: высокая цена, уязвимы к царапинам.

Силиконовые:

Подходят для любой текстуры, отталкивают воду и загрязнения.

Минусы: высокая стоимость.

Силикатные:

Идеальны для минеральных поверхностей, устойчивы ко всему.

Минусы: мало ярких цветов.

Резиновые:

Очень прочные и эластичные, не боятся воды и солнца.

Минусы: дорогие.

Что выбрать для разных материалов

Кирпич: важна паропроницаемость и устойчивость к химии. Для керамического — акрил или силикон, для силикатного — силикатные составы.

Дерево: страдает от влаги и грибка. Нужны эластичные и влагостойкие краски — алкидные, масляные или акриловые.

Бетон: прочен, но нуждается в защите от мороза и воды. Подойдут силикатные, акриловые или силиконовые смеси.

Штукатурка: капризна. Важно учитывать её тип — цементная, минеральная и пр. Краска должна быть совместима.

На что смотреть при выборе

Укрывистость: насколько хорошо закроет основу.

Влагостойкость: защищает от разрушения.

Паропроницаемость: не допустит сырости и плесени.

Устойчивость к УФ: сохраняет цвет дольше.

Атмосферостойкость: выдержит перепады температуры и осадки.

Расход: зависит от поверхности и плотности краски.

Светлые фасады меньше нагреваются, тёмные — быстрее прогреваются, но активнее выгорают.

Уточнения

Фаса́д (фр. façade - передний, лицевая сторона здания) — наружная лицевая сторона здания.



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