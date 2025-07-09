Ошиблись с фасадной краской — и вот что стало с домом

Ошибиться с фасадной краской — значит обречь стены на шелушение, пятна и отслоения. Но если подобрать покрытие правильно, фасад будет не только красивым, но и прослужит долгие годы.
Разбираемся, какие краски подойдут для разных оснований, в чём их особенности и на что смотреть при покупке.
Фасадные краски выполняют две задачи: защищают и украшают. Они выдерживают морозы, жару, влагу и ультрафиолет. Все покрытия делятся на два типа — по основе.
Преимущества: прочность, влагостойкость, долговечность, цена.
Недостатки: резкий запах, долго сохнут, не "дышат", трескаются от солнца.
Преимущества: быстро высыхают, устойчивы к влаге и механическим повреждениям.
Недостатки: плохо пропускают пар, выцветают со временем.
Эластичны, скрывают дефекты, "дышат", не боятся влаги и УФ.
Минусы: высокая цена, уязвимы к царапинам.
Подходят для любой текстуры, отталкивают воду и загрязнения.
Минусы: высокая стоимость.
Идеальны для минеральных поверхностей, устойчивы ко всему.
Минусы: мало ярких цветов.
Очень прочные и эластичные, не боятся воды и солнца.
Минусы: дорогие.
Кирпич: важна паропроницаемость и устойчивость к химии. Для керамического — акрил или силикон, для силикатного — силикатные составы.
Светлые фасады меньше нагреваются, тёмные — быстрее прогреваются, но активнее выгорают.
Фаса́д (фр. façade - передний, лицевая сторона здания) — наружная лицевая сторона здания.
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