Очиститель воздуха — ваше оружие против шерсти питомца: вот как выбрать лучший

Как выбрать очиститель воздуха для борьбы с шерстью домашних животных: 6 советов

3:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если в вашем доме есть питомцы, особенно те, кто активно линяет, то очиститель воздуха станет незаменимым помощником в поддержании чистоты. Этот прибор поможет вам избавиться от шерсти домашних животных, пыли и других загрязнителей, не прибегая к бесконечным уборкам. Давайте разберемся, как правильно выбрать и эффективно использовать очиститель воздуха, чтобы минимизировать проблему с шерстью в вашем доме.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка использует очиститель воздуха

Чем мощнее, тем лучше

Когда дело касается очистки воздуха, не стоит бояться "переборщить" с мощностью. Чем мощнее очиститель, тем быстрее и эффективнее он справится с задачей. Для начала рассчитайте нужную производительность устройства: измерьте объем самой большой комнаты в квартире, перемножив ее длину, ширину и высоту, и умножьте полученную цифру на 4. Это значение будет соответствовать требуемой мощности устройства для качественной очистки воздуха 4 раза в час.

Совет: Если у вас несколько помещений, рассмотрите возможность установки по одному воздухоочистителю в каждой комнате или перемещайте прибор по дому.

Размещение имеет значение

Для максимальной эффективности разместите очиститель в местах, где ваши питомцы проводят больше времени. Это поможет прибору захватить как можно больше шерсти, слюны и перхоти. Размещать его лучше всего на полу, а не на столе, чтобы воздух успевал очищаться до того, как шерсть упадет.

Префильтр — полезное дополнение

Многие современные модели воздухоочистителей оснащены дополнительным префильтром, который можно надеть на основной фильтр. Этот слой эффективно задерживает крупные частицы грязи и шерсть, значительно продлевая срок службы устройства. Он также легче чистится и меняется, что делает использование очистителя более удобным.

Включайте максимальную мощность

Некоторые модели очистителей воздуха имеют автоматические настройки, которые регулируют мощность в зависимости от качества воздуха в помещении. Однако для домов с животными лучше сразу включать максимальную мощность, чтобы прибор работал на полную и удалял все загрязнители, включая шерсть домашних питомцев.

Выбирайте очиститель для домашних животных

Если у вас в доме несколько питомцев, стоит инвестировать в очиститель воздуха, специально предназначенный для семей с животными. Эти модели оборудованы мощными префильтрами, которые эффективно захватывают шерсть и перхоть, а также угольными фильтрами для борьбы с неприятными запахами. Такой прибор будет идеальным решением, если у вас есть не только кошки и собаки, но и другие "шерстяные" питомцы.

Не забывайте о мягкой мебели

Хотя очистители воздуха отлично справляются с очищением воздуха и удалением шерсти с твердых поверхностей, мягкая мебель, такая как диваны и кресла, часто остается проблемной зоной. Чтобы избавиться от шерсти на мебели, используйте липкие ролики или специальные скребки. Не забывайте также регулярно стирать лежанки для питомцев — хотя бы раз в неделю.

Очиститель воздуха — это отличный способ облегчить жизнь хозяевам домашних животных и сделать дом более чистым и свежим. Следуя этим простым правилам, вы сможете выбрать подходящий прибор и правильно использовать его для борьбы с шерстью и аллергенами, создавая в доме комфорт и чистоту.

Уточнения

Воздухоочиститель (очиститель воздуха) — прибор, рекламируемый как средство для очистки воздуха и улучшения атмосферы в помещении.



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