Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От 56 до 189 тыс. рублей для семей с детьми: как получить новую налоговую льготу
Не позвали на тусовку: Никита Пресняков из США отреагировал на реалити с детьми звёзд
Зоологи рассказали, почему маленькие собаки тоже нуждаются в выгуле
Украина отменяет гражданство митрополита Онуфрия: последствия для религиозных свобод
Миллионы против кекса: режиссёр Сумерек осудила Голливуд за унизительную благодарность
Как уменьшить расход бензина: названы пять эффективных приёмов
Маленький ритуал с большим эффектом: как ванночка с содой и солью помогает ногам
Поставки фруктов и овощей из Азербайджана в Россию рискуют остановиться: детали от главы ассоциации
Учёные подтвердили пользу ромашки при бессоннице и тревожности

Очиститель воздуха — ваше оружие против шерсти питомца: вот как выбрать лучший

Как выбрать очиститель воздуха для борьбы с шерстью домашних животных: 6 советов
3:36
Недвижимость

Если в вашем доме есть питомцы, особенно те, кто активно линяет, то очиститель воздуха станет незаменимым помощником в поддержании чистоты. Этот прибор поможет вам избавиться от шерсти домашних животных, пыли и других загрязнителей, не прибегая к бесконечным уборкам. Давайте разберемся, как правильно выбрать и эффективно использовать очиститель воздуха, чтобы минимизировать проблему с шерстью в вашем доме.

Девушка использует очиститель воздуха
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка использует очиститель воздуха

Чем мощнее, тем лучше

  • Когда дело касается очистки воздуха, не стоит бояться "переборщить" с мощностью. Чем мощнее очиститель, тем быстрее и эффективнее он справится с задачей. Для начала рассчитайте нужную производительность устройства: измерьте объем самой большой комнаты в квартире, перемножив ее длину, ширину и высоту, и умножьте полученную цифру на 4. Это значение будет соответствовать требуемой мощности устройства для качественной очистки воздуха 4 раза в час.

Совет: Если у вас несколько помещений, рассмотрите возможность установки по одному воздухоочистителю в каждой комнате или перемещайте прибор по дому.

Размещение имеет значение

  • Для максимальной эффективности разместите очиститель в местах, где ваши питомцы проводят больше времени. Это поможет прибору захватить как можно больше шерсти, слюны и перхоти. Размещать его лучше всего на полу, а не на столе, чтобы воздух успевал очищаться до того, как шерсть упадет.

Префильтр — полезное дополнение

  • Многие современные модели воздухоочистителей оснащены дополнительным префильтром, который можно надеть на основной фильтр. Этот слой эффективно задерживает крупные частицы грязи и шерсть, значительно продлевая срок службы устройства. Он также легче чистится и меняется, что делает использование очистителя более удобным.

Включайте максимальную мощность

  • Некоторые модели очистителей воздуха имеют автоматические настройки, которые регулируют мощность в зависимости от качества воздуха в помещении. Однако для домов с животными лучше сразу включать максимальную мощность, чтобы прибор работал на полную и удалял все загрязнители, включая шерсть домашних питомцев.

Выбирайте очиститель для домашних животных

  • Если у вас в доме несколько питомцев, стоит инвестировать в очиститель воздуха, специально предназначенный для семей с животными. Эти модели оборудованы мощными префильтрами, которые эффективно захватывают шерсть и перхоть, а также угольными фильтрами для борьбы с неприятными запахами. Такой прибор будет идеальным решением, если у вас есть не только кошки и собаки, но и другие "шерстяные" питомцы.

Не забывайте о мягкой мебели

  • Хотя очистители воздуха отлично справляются с очищением воздуха и удалением шерсти с твердых поверхностей, мягкая мебель, такая как диваны и кресла, часто остается проблемной зоной. Чтобы избавиться от шерсти на мебели, используйте липкие ролики или специальные скребки. Не забывайте также регулярно стирать лежанки для питомцев — хотя бы раз в неделю.

Очиститель воздуха — это отличный способ облегчить жизнь хозяевам домашних животных и сделать дом более чистым и свежим. Следуя этим простым правилам, вы сможете выбрать подходящий прибор и правильно использовать его для борьбы с шерстью и аллергенами, создавая в доме комфорт и чистоту.

Уточнения

Воздухоочиститель (очиститель воздуха) — прибор, рекламируемый как средство для очистки воздуха и улучшения атмосферы в помещении.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кабачки в панировке с пармезаном запечённые в духовке
Еда и рецепты
Кабачки в панировке с пармезаном запечённые в духовке Аудио 
Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
Домашние животные
Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины Аудио 
Малиновый ликер без водки: рецепт на коньяке с настаиванием 2–6 недель
Еда и рецепты
Малиновый ликер без водки: рецепт на коньяке с настаиванием 2–6 недель Аудио 
Популярное
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье

450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.

Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Океан молчал 12 000 лет — и вдруг проговорился: в этом месте может скрываться настоящая Атлантида
100 лет — ни следа, и вдруг трое: кто вернулся в джунгли Бразилии и нарушил вековую тишину
Лес замирает, когда она идёт — но теперь и рысь прячется: что заставило её исчезнуть
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Ближний свет больше не включают днём: камера не видит, инспектор не наказывает
Горчица творит магию: эти огурцы хрустят так, будто только с грядки
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Последние материалы
Как сформировать красивую талию: 5 лучших упражнений для домашних тренировок
Почему ужин может испортить весь вечер: что исключить из вечернего меню
Хрустящие огурцы без горечи: секрет правильного полива для идеального урожая
Наталья Фриске после операции: что известно о её состоянии
Куда отправляются ставропольские яблоки: маршруты урожая
Йель* — только начало? В Госдуме пообещали зачистку вузов Запада
В Германии усилили контроль за водителями с нарушениями здоровья — отозваны сотни прав
Федункив родила сына в 53 года: у меня всё происходит с опозданием
Квеозин замедляет рост раковых клеток: новое открытие учёных
Лидера группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая задержали за критику мобилизации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.