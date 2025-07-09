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Стильная и удобная зона мойки: как сделать всё под рукой для максимальной функциональности

Как организовать зону кухонной мойки: 5 шагов к удобству и порядку
4:49
Недвижимость

Удобство, чистота и порядок на кухне начинаются с правильной организации зоны мойки. Это место — одно из самых перегруженных и потенциально антисанитарных в доме, так как именно здесь собираются загрязнения, грязные посуды и моющие средства. Давайте разберемся, как сделать рабочее пространство возле мойки не только более удобным, но и эстетически приятным.

Стальной кран и кухонная раковина
Фото: Designed be Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стальной кран и кухонная раковина

Шаг 1: Освободите место

Для начала освободите шкаф под раковиной от всего лишнего. Вытяните все предметы и внимательно осмотрите их. Задайтесь вопросом: "Нужна ли мне эта тряпка?" или "Может ли эта щетка уже служить не так эффективно?" Разделите вещи на три категории:

  • Оставить (все необходимое для повседневного использования).
  • Переложить (вещи, которые не используются так часто).
  • Выбросить (все старое, изношенное и ненужное).

Такой подход позволит вам освободить место для действительно полезных предметов и предотвратит захламление зоны мойки.

Шаг 2: Разделите вещи по частоте использования

Отобрав нужные вещи, разделите их на три группы:

  • Использую каждый день: эти предметы должны быть всегда под рукой.
  • Использую раз в несколько дней: храните их на более удобном, но все еще доступном месте.
  • Использую редко: отложите их в самые дальние уголки шкафа или даже в другие места.

Правильная организация хранения — это путь к удобству на кухне.

Шаг 3: Добавьте органайзеры и девайсы

Когда пространство ограничено, важно использовать каждую доступную часть, включая внутреннюю часть дверцы шкафа.

Органайзер для дверцы шкафа

  • Многие из нас упускают из виду дверцы кухонных шкафов, а между тем это отличное место для хранения. Разместите там одно- или двухъярусный органайзер для губок, тряпок, перчаток и других мелочей. Это освободит пространство на столешнице и сделает все под рукой.

Многоуровневые органайзеры

  • Если места под раковиной не хватает, рассмотрите возможность установки многоуровневого органайзера. Он позволит разместить все необходимые вещи, включая моющие средства, щетки и посуду.

Держатель для губок

  • Для поддержания порядка возле мойки используйте держатель для губок. Он не только сэкономит пространство, но и позволит воде свободно стекать, предотвращая неприятные запахи и увеличивая срок службы губок.

Бесконтактный дозатор мыла

  • Для более удобного использования жидкого мыла или моющего средства, установите сенсорный дозатор с настенным креплением. Это поможет сэкономить место, а также обеспечит удобство — просто поднесите руки, и средство само выльется.

Подвесной органайзер под полку

  • Если ваша кухня маленькая, но вы хотите выиграть дополнительное место, используйте подвесной органайзер, который можно прикрепить к полке. Этот аксессуар позволит разместить дополнительные кухонные принадлежности, не захламляя пространство.

Сушилка для посуды

  • Если у вас нет посудомоечной машины, вам понадобится сушка для посуды. Используйте вертикальные сушилки, которые не займут много места, но будут удобными для размещения посуды.

Шаг 4: Украсьте зону мойки

Зона мойки может быть не только функциональной, но и красивой. Несколько декоративных элементов превратят её в стильное место на кухне.

  • Люминесцентный светильник: настенный светодиодный светильник над раковиной не только создаст уютную атмосферу, но и поможет лучше видеть в вечернее время.
  • Бутылочки для мыла и моющих средств: подберите красивые бутылочки, которые впишутся в интерьер вашей кухни. Они не только украсят пространство, но и помогут вам поддерживать порядок.
  • Текстиль: кухонные полотенца могут быть не только функциональными, но и красивыми, добавляя ярких акцентов в интерьер. Можно выбрать сезонные дизайны, например, для зимы — новогоднюю расцветку.
  • Растения: поставьте на кухне несколько растений. Они не только украсит пространство, но и помогут очищать воздух. Поставьте в банки с водой свежие травы — это удобно и практично, особенно если вы любите готовить с зеленью.

Правильная организация зоны кухонной мойки — это не только про чистоту и порядок, но и про функциональность и уют на кухне. Даже в маленьком пространстве можно создать удобную и стильную рабочую зону, если правильно использовать органайзеры, добавить функциональных аксессуаров и немного декора.

Уточнения

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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