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Мусор или магия? Продукты, которые оживляют сад лучше химии

Ароматические травы и крапива признаны эффективной защитой от вредителей
1:48
Недвижимость

Оказывается, самые простые и доступные вещи — настоящая находка для вашего сада. Кофейная гуща, банановая кожура и даже сорняки могут стать натуральными средствами, которые питают растения и защищают их от вредителей. Без химии и лишних затрат.

Удобрения
Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes
Удобрения

Помидор

Не только вкусен, но и полезен в борьбе с вредителями. Листья помидора содержат алкалоиды, обладающие токсичностью для насекомых. После мацерации (настаивания) из них можно приготовить отвар, который отпугивает червей, моль и других нежелательных гостей.

Кофейная гуща

Богатый источник азота, идеально подходящий для компоста или непосредственного внесения в почву. Улучшает структуру грунта, питает растения и помогает уменьшить отходы.

Банановая кожура

В ней содержатся калий, кальций, фосфор и натрий — всё, что нужно растениям для роста. После высушивания и измельчения кожура становится ценным удобрением. Кроме того, её можно использовать как природный инсектицид — от тли и мелких блох.

Шалфей, мята и тимьян

Эти ароматные травы не только красиво смотрятся, но и защищают от насекомых. Их запах отпугивает вредителей, особенно если посадить растения вблизи уязвимых культур.

Крапива

Когда-то она жалила нас в детстве, а теперь помогает в огороде. Мацерат из крапивы питает растения, ускоряет их рост и одновременно отпугивает клещей, личинок и паутинных клещей.

Наблюдая за природой, можно найти простые и экологичные решения. Главное — не бояться экспериментировать и использовать подручные средства с умом.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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