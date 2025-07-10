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Невидимые гости в вашей постели: кто они и как от них избавиться?

Неожиданные жильцы вашего матраса: кто такие чешуйницы и что с ними делать
3:15
Недвижимость

После долгого и утомительного дня, когда вы наконец-то ложитесь в постель, кажется, что вы оказываетесь в настоящем раю. Теплое пуховое одеяло обволакивает вас, и вы погружаетесь в сладкий сон. Но что делать, если ваша кровать не только ваша, но и место обитания нежелательных "гостей"? Особенно неприятно, когда это насекомые, даже если вы регулярно убираетесь и меняете постельное белье. Давайте разберемся, что это за маленькие создания и как от них избавиться.

Кровать
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кровать

Кто же это?

Лето в самом разгаре, и с ним пришли не только жаркие дни, но и маленькие, но назойливые насекомые. Каждый старается защитить себя от них как может.

Важно помнить, что каждое насекомое ведет себя по-своему, руководствуясь своими инстинктами. Но есть один вид, который может забраться в вашу постель и укусить вас, даже не давая вам понять, что произошло. Это чешуйница — маленькое насекомое, также известное как пылевой червь или мучной червь. Ее научное название — Lepisma saccharina. Чешуйница питается крахмалом и другими углеводами.

Внешне чешуйница напоминает удлиненное существо с двумя усиками на голове и тонким нитевидным хвостом. Она активна в основном ночью и предпочитает прятаться в темных и укромных местах. Поэтому часто ее можно найти за плинтусами, в щелях стен или дверных коробках.

Чешуйница может жить до пяти лет. Взрослые особи имеют особый ритуал спаривания: самка ходит по мешочку со спермой, который оставляет самец, чтобы оплодотворить ее. В среднем самка откладывает до 70 яиц. Для успешного размножения важны идеальные условия: температура и влажность. В благоприятных условиях можно найти гнезда, содержащие более 150 яиц.

Развитие личинок до взрослой особи также зависит от температуры и влажности. В холодных условиях этот процесс может занять до четырех месяцев, а при оптимальной температуре — всего месяц, пишет lapizzeriacombslaville.fr.

Почему чешуйницы появляются в постели?

Чешуйницы предпочитают теплые и темные места, где они могут легко найти пищу. Поскольку они питаются клещами, неудивительно, что их можно найти в постели.

Особенно часто это происходит зимой, когда насекомые ищут убежище от холода. Они прячутся в постелях, где также находят пищу — омертвевшие клетки кожи, которые мы теряем во время сна, и пылевых клещей.

Для людей с аллергиями или чувствительностью к домашней пыли присутствие чешуйниц может быть полезным, так как они поедают пылевых клещей и уменьшают количество аллергенов в постели. Тем не менее делить свою постель с этими насекомыми нежелательно.

Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют как можно скорее избавиться от чешуйниц. Если вы обнаружили их в своей постели, просто смените простыни — это простое, но эффективное решение.

Уточнения

Обыкнове́нная чешу́йница или сахарная чешуйница (лат. Lepisma saccharina), — мелкое бескрылое насекомое из отряда щетинохвосток, часто обитающее в жилых домах или на продовольственных складах.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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