Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фьючерсы на медь подскочили на 17%: каковы последствия для США
Исследование в США показало: у 90% дошкольников в организме — опасные химикаты
Расхламление квартиры по зонам: как восстановить порядок за 1 день
Как защитить себя от жары: советы по сохранению здоровья и комфорта
Круизный этикет: 15 способов испортит круиз быстрее шторма — список привычек
Какие растения размножать в июле
Российских туристов назвали угрозой нацбезопасности Абхазии: новый скандал
Владение кошкой связано с пользой для здоровья и риском аллергии — мнение специалистов
Как делать становую тягу с идеальной техникой, чтобы установить новые личные рекорды?

Обычная монета превращается в защиту от мух и комаров — вот как это работает

Самодельное средство из копеек и пакета избавило нас от всех летающих вредителей
2:59
Недвижимость

Летнее время — это не только жаркие дни и долгие вечера, но и возвращение насекомых, которые могут испортить нам комфорт. Мухи, комары, муравьи — все эти незваные гости появляются в домах, привлекаемые теплом, влагой и запахами пищи. Однако есть способ избавляться от них без использования химических средств, который оказался невероятно эффективным. И для этого вам понадобится всего лишь обычная монета!

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Как работает этот метод

Существует простая, но в то же время довольно удивительная техника, основанная на оптических эффектах. Для этого вам нужно:

  • Взять пластиковый пакет.
  • Наполнить его водой.
  • И добавить несколько монет.

Когда свет проходит через воду в пакете, монеты создают необычные блики и оптические эффекты. Эти световые фрагменты становятся причиной того, что насекомые, такие как мухи и комары, начинают избегать этих мест, пугаясь от иллюзий и блеска. В итоге, они не приближаются к таким "ловушкам".

Пошаговая инструкция

  • Возьмите прозрачный пластиковый пакет для заморозки.
  • Наполните его водой, добавьте несколько монет (лучше всего подойдет медная или любая металлическая монета).
  • Завяжите пакет с помощью резинки, чтобы вода не вытекала.
  • Повесьте пакет у окна, на входной двери или в любом месте, где часто появляются насекомые.

Свет, проходя через воду и отражаясь от монет, создаёт яркие блики и спектры, которые создают впечатление движущихся объектов для насекомых. Они воспринимают это как угрозу, что заставляет их избегать этих мест.

Почему стоит выбрать этот метод

  • Безопасность и экологичность: этот метод не использует химикаты, которые могут быть вредны для здоровья человека или домашних животных.
  • Доступность: пакет, вода и монеты — это все, что вам нужно для того, чтобы защититься от насекомых.
  • Удобство: очень легко установить в любой комнате, и не требуется особого ухода.
  • Эффективность: с помощью этого способа вы сможете избежать использования дорогостоящих инсектицидов, которые могут также наносить вред окружающей среде.

Альтернативы для борьбы с насекомыми

Если вы хотите дополнить этот метод или искать другие способы, вот несколько экологичных вариантов:

  • Растения с отпугивающим эффектом: например, базилик, лавр или мята — их запахи раздражают насекомых.
  • Лимон с гвоздикой: пикантный запах этого "натурального отпугивателя" помогает избавиться от комаров.

Так что, если вы устали от химических средств и хотите испытать натуральные способы борьбы с насекомыми, попробуйте этот удивительный метод с монетами. И ваш дом останется свободным от надоедливых гостей без лишних усилий!

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары - семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых, самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Сейчас читают
Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
Домашние животные
Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины Аудио 
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Наука и техника
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет Аудио 
Россия лидирует по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Каковы цифры?
Экономика и бизнес
Россия лидирует по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Каковы цифры? Аудио 
Популярное
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье

450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.

Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
Огородники сообщили: редис и лук исчезают рядом с укропом
Не сажайте укроп рядом с этим овощем — останетесь без урожая
Выглядит как море, а внутри — триллионы тонн яда: почему Чёрное опасней всех
Неубиваемые, как самураи: 7 японских машин, которые не сдаются даже в России
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Любишь полный бак — готовься к пустому кошельку: что точно не стоит делать на АЗС
Забудьте про шашлык из свинины: неожиданный герой мангала — проверенный способ удивить гостей
Летний перекус из кабачков, который все просят на повтор
Летний перекус из кабачков, который все просят на повтор
Последние материалы
Исследование в США показало: у 90% дошкольников в организме — опасные химикаты
Расхламление квартиры по зонам: как восстановить порядок за 1 день
Как защитить себя от жары: советы по сохранению здоровья и комфорта
Круизный этикет: 15 способов испортит круиз быстрее шторма — список привычек
Какие растения размножать в июле
Российских туристов назвали угрозой нацбезопасности Абхазии: новый скандал
Владение кошкой связано с пользой для здоровья и риском аллергии — мнение специалистов
Как делать становую тягу с идеальной техникой, чтобы установить новые личные рекорды?
Чешские врачи подтвердили: рыбий жир ускоряет заживление ран и увлажняет кожу
Как технологии делают авто безопаснее — и дороже в ремонте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.