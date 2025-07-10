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Секрет дешевой аренды в Москве: районы, где можно сэкономить до 80 тысяч рублей

Дешевая аренда в Москве: где снимать квартиру до 50 тысяч рублей?
2:22
Недвижимость

По данным сервиса "Яндекс Аренда", средняя стоимость аренды квартиры в Старой Москве в июне 2025 года составила 121 тысячу рублей, а в Новой Москве — 59 тысяч рублей. В компании также назвали районы столицы с самыми низкими ценами на съемное жилье.

ПИК-1 Ярцевская, вид со двора
Фото: commons.wikimedia.org by Фред-Продавец звёзд, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
ПИК-1 Ярцевская, вид со двора

Наиболее доступными по цене являются квартиры в поселении Десеновское (Новая Москва), где медианная ставка аренды составляет 42,4 тысячи рублей. Следом идут Филимонковское (44,1 тысячи рублей) и Рязановское (45 тысяч рублей) поселения Новой Москвы.

Среди районов Старой Москвы с невысокими ценами на аренду жилья можно выделить Бирюлево Западное (47,6 тысячи рублей), Кокошкино (49,6 тысячи рублей), Вешняки (50 тысяч рублей), Молжаниновский (51 тысяча рублей), Ивановское (53,7 тысячи рублей), Ярославский (54,2 тысячи рублей) и Братеево (54,6 тысячи рублей), сообщает Газета.Ru.

Руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков отметил, что эти районы находятся на значительном удалении от центра города, что влияет на их относительно невысокую стоимость. Он также добавил, что такие районы идеально подходят для долгосрочной аренды тем, кто работает удаленно или редко посещает центр.

Однако для тех, кто хочет найти баланс между временными и финансовыми затратами на дорогу, а также ценой аренды, Роман Жуков рекомендовал обратить внимание на спальные районы, расположенные чуть ближе к центру. В качестве примера он привел Южное и Северное Тушино, а также Новогиреево, где медианные ставки аренды составляют 59,1, 60,8 и 61,1 тысячи рублей соответственно. При этом дорога до центра из этих районов занимает не более 40-50 минут на личном или общественном транспорте, а стоимость аренды ниже средней по Москве.

Уточнения

«Новая Москва» (также «Большая Москва», ТиНАО — аббр. от Троицкого и Новомосковского административных округов) — территории, присоединённые к Москве в ходе самого масштабного проекта расширения территории Москвы за всю историю административно-территориального деления города.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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