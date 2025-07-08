На берегу — недоступно, в городе — невыгодно: как обманывает южная недвижимость

Сочи, Анапа, Крым: как купить квартиру мечты у моря и не разориться

3:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Цены на недвижимость в курортных городах России растут, но при этом остаются большие различия даже между соседними регионами. Самое интересное — это не элитные апартаменты у берега, а вполне обычное жильё, которое подойдёт и для жизни, и для сдачи в аренду. Разбираемся, что реально можно купить за 7, 15 или 20 миллионов рублей.

Фото: flickr.com by John Morn, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ сочи

Анапа: вторичка от 5 миллионов, но до моря — пешком не дойти

На вторичном рынке Анапы квартиры в 36–40 квадратных метров обойдутся в 5–6,5 миллиона рублей. Новостройки — дороже, от 7,5 миллиона. Всё зависит от класса: в экономе — проще и дешевле, в комфорте — дороже, но с закрытой территорией и благоустройством.

По словам риелтора Данила Лапшова, разумнее присмотреться к развивающимся районам "3А" и "3Б":

"Они находятся в 20-30 минутах от моря и сейчас активно застраиваются. Ближе к набережной новостроек нет".

Частный дом — ещё дороже. На первичке — от 20 миллионов рублей, на вторичке — около 14. Это 80-150 квадратов на шести сотках, в шаговой доступности от пляжа.

Крым: Южный берег — красиво, но недёшево

На ЮБК (Ялта, Алушта, Судак) однокомнатные квартиры 35 кв. м в новостройках стоят 7-8 миллионов. Вторичный рынок — от 6 миллионов. В Севастополе — дешевле: 5,9-6 млн за новостройку, 4,5 млн за вторичку.

Риелтор Кирилл Лестеньков уточняет:

"За эти деньги — обычный десятиэтажный дом с детской площадкой и открытой парковкой. До моря — около 30 минут на машине".

Частные дома на ЮБК — от 17-18 миллионов (первичка) и 15-16 миллионов (вторичка). В Севастополе — 13 и 10 миллионов соответственно. Это, как правило, двухэтажный коттедж на четырёх сотках, в 20-30 минутах от пляжа.

Сочи: за 22 миллиона — всего 37 квадратов

В Сочи — одни из самых высоких цен. Квартира 37 кв. м в новостройке — от 22 миллионов рублей. На вторичном рынке — 12-15 миллионов. При этом жильё может находиться как в двух минутах от моря, так и в 30 — и то, и другое считается нормальным вариантом.

Риелтор Иван Шевяков объясняет, почему так:

"Панельное строительство запрещено — регион сейсмоопасный. Все дома монолитные. Даже комфорт-класс здесь включает закрытую территорию, хороший подъезд, иногда бассейн".

Частные дома и земельные участки — редкость. Минимальная цена — 20 миллионов рублей за коттедж 100 кв. м на четырёх сотках.

Аренда вне сезона: сколько можно заработать

В межсезонье жильё у моря продолжает приносить доход. Вот примерные цифры:

Анапа: квартира — 25-35 тыс. рублей в месяц, дом — 50-60 тыс.

Южный берег Крыма: квартира — до 50 тыс., дом — от 70 тыс.

Севастополь: квартира — 20-30 тыс., дом — от 50 тыс.

Сочи: квартира — около 30 тыс., дом — 50-70 тыс.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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