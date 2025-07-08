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Скульптура? Посуда? Обман зрения, который решает проблемы с хранением

Villeroy & Boch выпустила фарфоровый сервиз в виде шара — цена от 19 тысяч рублей
1:39
Недвижимость

На первый взгляд — дизайнерская скульптура. Яркий шар из фарфора, словно из музея современного искусства. Но стоит его открыть — и перед вами полноценный сервиз на двоих. Да-да, это La Boule от Villeroy & Boch — посуда, которая умеет удивлять.

Сервировка стола
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сервировка стола

Когда некуда ставить — ставишь на видное место

Обычно мы прячем тарелки в шкаф. Но Boule просится на полку, комод или даже на обеденный стол. Закрытая — как арт-объект, открытая — как набор из 7 предметов: две миски, две закусочные, две обеденные тарелки и сервировочное блюдо.

Всё выполнено из премиального фарфора и идеально подогнано — ничего не дребезжит, не болтается. Просто красота, упакованная в функциональность.

Для маленькой квартиры — то, что надо

Если кухня у вас без навесных шкафов или в студии каждый сантиметр на счету — Boule станет настоящей находкой. Экономит место, украшает интерьер и всегда под рукой. Не требует отдельного ящика — сама по себе уже мебель.

Мини-версия тоже есть

Любите устраивать аперитивы дома? Тогда вам подойдёт компактная версия — 5 предметов, те же плавные формы, те же эмоции. Особенно хорошо смотрится на открытых полках или барной стойке.

Яркие цвета и винтажные линии

Коллекция Miami — это смесь духа 70-х и насыщенной палитры: розовый, тёмно-синий, горчичный, оранжевый. Они не спорят между собой, а создают эффект живого акцента, особенно в нейтральных интерьерах.

Уточнения

Villeroy & Boch (французское произношение: [vilʁwa.eˈbɔk], немецкое произношение: [ˌvɪlərɔɪ.ʔʊntˈbɔx], принятое в русском языке: Виллеруа и Бох) — транснациональная компания с головным офисом в городе Метлах в Германии, производитель керамики. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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