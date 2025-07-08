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Кусок бумаги в раковине? Неожиданный способ защитить вашу кухню перед отпуском

Сантехники рекомендуют залить воду в слив перед отъездом, чтобы избежать запаха
1:32
Недвижимость

Перед отъездом в отпуск мы проверяем чемоданы, документы и билеты. Но часто забываем о самом банальном — о кухне. Один простой трюк может избавить вас от неприятного запаха, плесени и канализационного "привета”, который может испортить настроение после отдыха.

Кухонная мойка
Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухонная мойка

Специалисты советуют: перед тем как покинуть квартиру надолго, налейте в слив кухонной мойки стакан чистой воды и положите туда плотный комок бумаги. Зачем? Всё просто: вода создаёт естественный барьер, не давая канализационным газам подниматься вверх, а бумага действует как пробка и удерживает влагу.

Этот лайфхак особенно актуален в жаркую погоду — когда вода из сифона может быстро испаряться, особенно если в квартире выключены все приборы. Без водяного замка из труб может пойти запах, а в худших случаях — мошки и плесень.

Для надёжности можно использовать не только бумагу, но и пищевую плёнку: просто накройте слив, чтобы уменьшить испарение. Или же налейте в слив немного растительного масла — оно создаёт дополнительный защитный слой на поверхности воды.

И не забудьте: стоит перекрыть воду и электричество, проверить холодильник и убрать продукты с кухни. Но стакан воды и клочок бумаги могут оказаться вашим лучшим союзником в борьбе за свежесть дома, когда вы вернётесь с пляжа — загорелые, счастливые, но с чувствительным носом.

Уточнения

Водосброс водослив — гидротехническое сооружение, предназначенное для сброса излишней (паводковой) воды из водохранилища, а также для полезных пропусков воды в нижний бьеф. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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