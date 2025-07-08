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Пять причудливых бассейнов, которые разрушат ваши представления о купании — вас ждёт настоящее приключение!

Сингапурский отель Marina Bay Sands построил бассейн на высоте 200 метров
2:16
Недвижимость

Если вы думаете, что бассейн — это просто вода в бетонной чаше, пора расширить горизонты. Некоторые из них словно сошли с экранов фантастических фильмов: над пропастью, среди древних колонн или в самом центре спортивного стадиона.

Загар
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Загар

Эти места поражают не только формой или местом расположения — они вызывают настоящее "вау!" даже у самых искушённых путешественников.

1. Бассейн с видом на Сингапур

На крыше 57-го этажа отеля Marina Bay Sands расположено настоящее чудо инженерии — 150-метровый бесконечный бассейн. Паря над горизонтом, он дарит гостям отеля один из самых впечатляющих видов в мире. Вход — только для постояльцев, но, поверьте, он стоит каждого потраченного доллара.

2. Гигантская лагуна в Чили

В курортном комплексе San Alfonso del Mar, что в Чили, находится самый большой бассейн на планете — длиной почти километр и глубиной до 35 метров. Он словно продолжение океана, только без волн и акул. Здесь можно не просто плавать — по нему реально ходят на лодках.

3. Красная вода острова Самуи

Любителям визуального искусства стоит заглянуть в отель The Library на Самуи, Таиланд. Там вас ждёт бассейн, в котором вода кажется красной. Всё дело в плитке — красной, жёлтой и оранжевой. Этот эффект стал визитной карточкой отеля и магнитом для туристов.

4. Клеопатра и горячие источники

В Турции, в древнем городе Иераполис, есть бассейн, где, как говорят, купалась сама Клеопатра. Здесь до сих пор можно поплавать среди термальной воды и затопленных античных колонн. Место уникальное: это одновременно и отдых, и прикосновение к истории.

5. Плавание и бейсбол — два в одном

А теперь в Аризону, на стадион Chase Field в Финиксе. Да, прямо на бейсбольной арене есть бассейн. Болельщики могут смотреть матч, находясь в воде, с коктейлем в руке. Такой спорт нравится даже тем, кто бейсбол не особо жалует.

Уточнения

Бассе́йн — искусственный водоём как спортивное сооружение для плавания и отдыха.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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