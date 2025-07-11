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Ремонт за сотни тысяч, а всё портит мелкая царапина — как скрыть без паники и затрат

Декораторы предложили 5 способов исправить дефекты после косметического ремонта
2:31
Недвижимость

Ремонт закончен, стены сияют, пол блестит — и вдруг взгляд упирается в крошечную дырку от гвоздя, пятно на обоях или старую трубу у пола. Мелочь, а настроение на нуле.

Краска
Фото: https://www.freepik.com
Краска

Хорошая новость: переклеивать ничего не придётся. Есть десятки дешёвых, а главное — эффектных способов всё исправить, не вызывая бригаду мастеров и не впадая в депрессию.

Маленькие хитрости, которые делают большой эффект

Вместо того чтобы судорожно искать остатки обоев, попробуйте декоративные бабочки. Да, те самые, модные и объёмные. Они не только скроют след от гвоздя, но и превратят стену в арт-объект:

  • Для крупных дефектов — подойдут большие самоклеящиеся бабочки из канцелярского магазина.

  • Для точечных пятен и дырочек — сделайте бабочку сами из цветной бумаги или купите объёмные варианты в магазине декора.

Эстетика из ничего: обои, картинки и стиль

Ещё один классный вариант — мини-картинки или интерьерные наклейки. Главное — выбрать стиль, который гармонирует с помещением:

  • Объёмные наклейки придают глубину.

  • Мини-картинки отлично справляются с ролью "прикрытия" на пятнах и царапинах, особенно если расположить их как часть общей композиции.

Война с трубами: не ломать, а замаскировать

Старые трубы — настоящая беда после косметического ремонта. Красить их — морока, а короба смотрятся громоздко.

А вот обычный потолочный плинтус, приклеенный по фронтальной части трубы на двусторонний скотч, решает проблему красиво и бюджетно. Никаких строительных работ и штукатурки.

Когти, вмятины и обои "внизу": да, это лечится

Если внизу стены обои выглядят так, будто по ним регулярно пробегает саблезубый тигр — не беда. Поможет декоративный потолочный кант. Да, именно потолочный — его можно:

  • подобрать по цвету и фактуре;

  • аккуратно приклеить обойным клеем вдоль повреждений.

Вуаля — комната снова как новенькая.

Царапины и пятна на мебели: самоклеющаяся магия

Поверхность шкафа или стены пострадала от наклеек или детских художеств? Здесь выручит самоклеящаяся декоративная плёнка:

  • продаётся под дерево, камень, бетон;

  • клеится быстро, держится долго;

  • смотрится очень достойно, особенно на глянцевых фасадах.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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