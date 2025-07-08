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Этот простой приём с откосами моментально превратит дешёвый ремонт в дизайнерский — но мало кто догадывается, как именно

Белые рамы кажутся чужеродными? Вот что стоит сделать с откосами, чтобы интерьер заиграл теплом
2:03
Недвижимость

Когда делаете ремонт своими руками, легко упустить из виду такую деталь, как оконные откосы. А ведь именно они могут как подчеркнуть стиль комнаты, так и испортить общее впечатление. Например, стандартные белые пластиковые панели с уголками сразу создают ощущение дешевизны. Но есть простые и красивые альтернативы.

Женщина грустит
Фото: unsplash.com by freestocks.orgfreestocks, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Женщина грустит

Как пол — так и откосы

Если вы выбрали деревянные откосы, подберите их в тон напольному покрытию. Так интерьер будет выглядеть завершённым. Эффект усилится, если в том же цвете будут не только окна, но и дверные откосы, и плинтус. Помните: с тёплым деревом белые пластиковые окна смотрятся чужеродно. Лучше выбрать рамы под цвет откосов — или перекрасить их самостоятельно.

Сливаемся со стеной

Хотите визуально расширить комнату? Сделайте откосы в цвет стен. Тогда окно словно растворится в пространстве. Способов — масса: краска, обои, декоративная штукатурка или даже деревянные панели, если они уже присутствуют в отделке стен.

Яркие акценты — в проёмах

Боишься красить всю стену, но хочется цвета? Добавь яркие оттенки только в оконные и дверные откосы. Поддержать их можно плинтусами или небольшими элементами интерьера. Идея работает не только с сочными цветами — пастельные тоже будут смотреться элегантно.

Подружить с мебелью

Особенно выразительно смотрятся тёмные откосы. Они добавляют глубины и объёма, но требуют поддержки. Поставьте рядом мебель в схожих тонах: стол, полку, диван или даже радиаторы. Это создаст баланс и подчеркнёт стиль комнаты.

Нейтральный фон

Если стены и мебель — уже фейерверк цвета, сделайте откосы белыми или спокойными. Светлый фон не будет отвлекать внимание от ключевых акцентов и визуально облегчит интерьер.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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