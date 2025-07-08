Этот материал стал главным трендом 2025 — не зря его выбирают для спальни

Как один принт меняет всё: дизайнеры всё чаще используют этот приём

2:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Задумывались ли вы, почему в одних интерьерах чувствуешь себя спокойно и уютно, а в других — неуютно и чуждо? Ответ часто кроется в текстиле. Именно он формирует настроение пространства, задаёт ритм и поддерживает философию дома.

Фото: flickr.com by Mark Heard, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Орнамент

Что в моде: натуральность, ручная работа и внимание к деталям

В 2025 году лидируют ткани из органических и переработанных материалов. В фаворе — лен, хлопок, шерсть и букле. Такие материалы не только экологичны, но и подчеркивают современный подход к дизайну: заботу о природе, здоровье и эстетике.

"Выбирайте лен, хлопок, шерсть или букле. Такие материалы подчеркивают органичность интерьера, особенно в сочетании с округлыми формами мебели и теплой природной палитрой — от терракоты и медового до сложных оттенков зелени и антрацита. Все это создаёт ощущение уюта, защищенности и связи с природой", — делится дизайнер и бренд-менеджер Estima Мария Паршина.

Особый акцент — на кастомных изделиях. Индивидуальные заказы становятся популярнее, ведь они позволяют создать уникальное пространство, отражающее характер владельца.

"Материалы с натуральным составом особенно ценятся для оформления спален, гостиных и детских. Они гипоаллергенны, долговечны и приятны на ощупь. Всё чаще клиенты выбирают индивидуальный пошив — это создаёт ощущение продуманного, "своего” интерьера", — отмечает декоратор Кристина Боц.

Цветовая палитра: как будто из природы

В 2025 году царит сдержанная, природная гамма:

Мшисто-зелёный.

Теплый песочный.

Землисто-терракотовый.

Насыщенный синий.

Эти цвета гармонируют с деревом, камнем и металлом, наполняя интерьер спокойствием и балансом.

Принты и текстура: не только красота, но и функциональность

Ткань — это не просто фон. Она может зонировать пространство, расставить акценты и даже визуально его расширить. Самые востребованные узоры:

Крупная клетка.

Ботанические и цветочные мотивы.

Абстрактные минималистичные линии.

Они появляются не только на шторах, но и на подушках, пледах, коврах.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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