Стройка замирает: как отмена ипотеки обрушила запуск новостроек

Спрос на новостройки в России снизился на 20% — Дом.РФ зафиксировал спад

2:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Прошел почти год с момента завершения всеобщей льготной ипотеки, а последствия этого решения только начинают ощущаться. В июне 2025 года объем одновременно строящегося жилья достиг 117,5 млн кв. м — это на 2,5% выше, чем год назад. Однако за этим внешним благополучием скрывается тревожная тенденция.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Centurion198, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Стройка дома

Новые стройки — под угрозой

С июля 2024 года запуск новых проектов начал резко сокращаться. За 11 месяцев объем стартующих новостроек снизился на 18,8% — до 2,7 млн кв. м. Особенно резкий спад пришёлся на февраль (-33%), март (-25%) и май (-28%) 2025 года. Общий итог за первые пять месяцев — минус 20% к прошлому году.

Разрешений на строительство стало меньше на 22%.

"Такого падения ещё не было", — отметил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Сдача жилья — тоже минус

Май 2025 года: сдано лишь 5,9 млн кв. м жилья — это на 31,4% меньше, чем годом ранее. Хотя в начале года цифры временно росли, в апреле и мае снова начался спад: -7,4% и -16,8% соответственно.

В 2024 году спад проявился только во втором полугодии, особенно в ноябре (-10,5%) и декабре (-19,1%). То есть влияние отмены ипотеки проявляется с запозданием.

Что будет дальше

Вице-премьер Марат Хуснуллин на ПМЭФ-2025 признал: пока ситуацию удерживает запас, накопленный в 2023–2024 гг. Но без устойчивого финансирования она может ухудшиться.

"Развитие градостроительного потенциала под вопросом", — подчеркивает Стасишин.

Самый ощутимый спад прогнозируется на 2027 год.

Аналитики "Дом.РФ" отмечают: без субсидируемой ипотеки и при высоких ставках спрос держится на льготных программах и рассрочке. Но рассрочка уменьшает покрытие эскроу, что увеличивает стоимость заимствований. Это главная угроза для отрасли в 2025 году.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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