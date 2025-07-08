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Этот тренд перевернул аренду жилья в Москве — собственники больше ничего не боятся

Новый формат аренды набирает популярность — жильё в Москве меняется на глазах
1:46
Недвижимость

Рынок аренды жилья в столице изменился — теперь выбирают не арендаторы, а собственники. И это не преувеличение: в популярных районах квартиры уходят за 1-3 дня, даже если без ремонта и на первом этаже.

Ключи
Фото: unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ключи

Спрос выше предложения

В первом полугодии 2025 года аренда продолжила дорожать. По данным "Яндекс Аренда", в июне средняя ставка составила 85 тыс. рублей — на 6,5% выше, чем в январе. Но это не рост цен от собственников, а исчезновение дешёвых квартир и появление дорогих новостроек с дизайнерским ремонтом.

Никаких скидок — даже обсуждений нет

Переговоров больше нет: на хорошую квартиру в хорошем районе сразу по 10 желающих. Даже студии без стиральной машины быстро сдаются, если цена адекватна. Торг? Забудьте.

Тренды 2025 года

На рынке аренды начали набирать популярность новые форматы:

  • Тест-драйв локации — арендуют квартиру в районе, где хотят жить, чтобы оценить инфраструктуру.
  • Совместная аренда — особенно среди мигрантов и молодых семей.
  • Сервисная аренда — жильё с регулярной уборкой и техподдержкой.
  • Гибрид аренды и рассрочки — часть платежей идёт в счёт будущей покупки.

Что будет дальше

Аренда в Москве перегрета и останется такой до конца года. Осенью цены могут вырасти ещё на 10-15%. Особенно остро — вблизи вузов, школ и метро.

"Это не временная ситуация. Аренда становится полноценной альтернативой ипотеке", — резюмирует эксперт.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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