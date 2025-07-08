Этот тренд перевернул аренду жилья в Москве — собственники больше ничего не боятся

Рынок аренды жилья в столице изменился — теперь выбирают не арендаторы, а собственники. И это не преувеличение: в популярных районах квартиры уходят за 1-3 дня, даже если без ремонта и на первом этаже.
В первом полугодии 2025 года аренда продолжила дорожать. По данным "Яндекс Аренда", в июне средняя ставка составила 85 тыс. рублей — на 6,5% выше, чем в январе. Но это не рост цен от собственников, а исчезновение дешёвых квартир и появление дорогих новостроек с дизайнерским ремонтом.
Переговоров больше нет: на хорошую квартиру в хорошем районе сразу по 10 желающих. Даже студии без стиральной машины быстро сдаются, если цена адекватна. Торг? Забудьте.
Тренды 2025 года
На рынке аренды начали набирать популярность новые форматы:
Аренда в Москве перегрета и останется такой до конца года. Осенью цены могут вырасти ещё на 10-15%. Особенно остро — вблизи вузов, школ и метро.
"Это не временная ситуация. Аренда становится полноценной альтернативой ипотеке", — резюмирует эксперт.
Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
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