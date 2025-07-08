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Материнский капитал и ипотека: новый порядок оформления долей удивит многих

Теперь можно продать квартиру с ипотекой и маткапиталом без согласия банка — как это работает
2:06
Недвижимость

В России упростили продажу недвижимости, купленной с использованием материнского капитала и ипотечного кредита. Раньше процесс мог растянуться на месяцы, а сделки срывались. Теперь — всё по-другому.

Родители поддерживают ребенка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Родители поддерживают ребенка

Что изменилось

Президент подписал закон, снимающий ключевое ограничение: отныне не требуется согласие банка на оформление квартиры в общую собственность с супругом и детьми. Раньше это было обязательным условием, если жильё покупалось с использованием маткапитала, но ипотека ещё не погашена.

Речь идёт о правиле, по которому при использовании материнского капитала необходимо выделить доли всем членам семьи. Однако до сих пор это было невозможно без согласия залогодержателя — то есть банка. В результате семьи сталкивались с бюрократией: сначала погашение ипотеки, потом снятие обременения, и только после этого — оформление долей.

Продавать станет легче

Если семья решала продать квартиру до погашения ипотеки — например, чтобы переехать в более просторное жильё, — возникала проблема. Сначала нужно было закрыть кредит, выделить доли, а уже потом выходить на сделку. Это тормозило продажи и часто вынуждало продавцов снижать цену.

Теперь этой головной боли не будет. Закон вступает в силу с момента публикации. И это не единственное новшество.

Что ещё важно знать

С 1 января 2026 года Социальный фонд начнёт информировать семьи о факте перечисления маткапитала. Уведомление будет приходить:

  • В течение месяца после перевода средств.
  • Или после последней ежемесячной выплаты, если выбрана такая форма использования.

Напомним, маткапитал можно потратить на:

  • Улучшение жилищных условий.
  • Образование детей.
  • Ежемесячные выплаты семьям с низким доходом (на детей до 3 лет).
  • Товары и услуги для детей с инвалидностью.
  • Накопительную пенсию одного из родителей.

Уточнения

Матери́нский (семе́йный) капита́л - мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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