Материнский капитал и ипотека: новый порядок оформления долей удивит многих

Теперь можно продать квартиру с ипотекой и маткапиталом без согласия банка — как это работает

2:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России упростили продажу недвижимости, купленной с использованием материнского капитала и ипотечного кредита. Раньше процесс мог растянуться на месяцы, а сделки срывались. Теперь — всё по-другому.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Родители поддерживают ребенка

Что изменилось

Президент подписал закон, снимающий ключевое ограничение: отныне не требуется согласие банка на оформление квартиры в общую собственность с супругом и детьми. Раньше это было обязательным условием, если жильё покупалось с использованием маткапитала, но ипотека ещё не погашена.

Речь идёт о правиле, по которому при использовании материнского капитала необходимо выделить доли всем членам семьи. Однако до сих пор это было невозможно без согласия залогодержателя — то есть банка. В результате семьи сталкивались с бюрократией: сначала погашение ипотеки, потом снятие обременения, и только после этого — оформление долей.

Продавать станет легче

Если семья решала продать квартиру до погашения ипотеки — например, чтобы переехать в более просторное жильё, — возникала проблема. Сначала нужно было закрыть кредит, выделить доли, а уже потом выходить на сделку. Это тормозило продажи и часто вынуждало продавцов снижать цену.

Теперь этой головной боли не будет. Закон вступает в силу с момента публикации. И это не единственное новшество.

Что ещё важно знать

С 1 января 2026 года Социальный фонд начнёт информировать семьи о факте перечисления маткапитала. Уведомление будет приходить:

В течение месяца после перевода средств.

Или после последней ежемесячной выплаты, если выбрана такая форма использования.

Напомним, маткапитал можно потратить на:

Улучшение жилищных условий.

Образование детей.

Ежемесячные выплаты семьям с низким доходом (на детей до 3 лет).

Товары и услуги для детей с инвалидностью.

Накопительную пенсию одного из родителей.

Уточнения

Матери́нский (семе́йный) капита́л - мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей.



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