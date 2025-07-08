Материнский капитал и ипотека: новый порядок оформления долей удивит многих

В России упростили продажу недвижимости, купленной с использованием материнского капитала и ипотечного кредита. Раньше процесс мог растянуться на месяцы, а сделки срывались. Теперь — всё по-другому.
Президент подписал закон, снимающий ключевое ограничение: отныне не требуется согласие банка на оформление квартиры в общую собственность с супругом и детьми. Раньше это было обязательным условием, если жильё покупалось с использованием маткапитала, но ипотека ещё не погашена.
Речь идёт о правиле, по которому при использовании материнского капитала необходимо выделить доли всем членам семьи. Однако до сих пор это было невозможно без согласия залогодержателя — то есть банка. В результате семьи сталкивались с бюрократией: сначала погашение ипотеки, потом снятие обременения, и только после этого — оформление долей.
Если семья решала продать квартиру до погашения ипотеки — например, чтобы переехать в более просторное жильё, — возникала проблема. Сначала нужно было закрыть кредит, выделить доли, а уже потом выходить на сделку. Это тормозило продажи и часто вынуждало продавцов снижать цену.
Теперь этой головной боли не будет. Закон вступает в силу с момента публикации. И это не единственное новшество.
С 1 января 2026 года Социальный фонд начнёт информировать семьи о факте перечисления маткапитала. Уведомление будет приходить:
Напомним, маткапитал можно потратить на:
Матери́нский (семе́йный) капита́л - мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей.
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