Машина стирает, но воняет? Это не проклятие, а забытая процедура

Очистка фильтра стиральной машины избавит от запаха — пошаговая инструкция

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже если вы стираете часто и при температуре 30 градусов, не спешите радоваться. Энергосберегающие режимы — это экономия, но не чистота. Остатки моющего средства, жиры и грязь не успевают растворяться, а значит, оседают внутри машины, создавая идеальные условия для плесени и бактерий. Отсюда — неприятный запах, серые пятна и "уставшее" бельё. Но выход есть.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

Что нужно чистить первым делом

Проблема чаще всего кроется в двух зонах:

фильтр,

дозатор моющего средства.

Фильтр достаньте и промойте от крупного мусора. Замочите его в воде с содой — она устраняет запахи и дезинфицирует. Повторяйте процедуру хотя бы раз в полгода. Особенно если вы стираете полотенца или одежду из флиса.

Дозатор тоже требует внимания. Его можно вынуть, очистить от остатков порошка и замочить на полчаса в горячей воде с уксусом. Это растворит известковый налёт и убьёт бактерии. После — промойте и вставьте обратно.

Лимонная кислота против накипи

Для глубокой очистки налёта налейте 5-10 ст. л. лимонной кислоты в барабан. Запустите стирку при 40°C и через 15 минут поставьте на паузу на пару часов — пусть подействует. В финале снова включите машину. Уплотнители тоже не забудьте — протрите тряпкой, смоченной в лимонном соке.

Пищевая сода — от запаха

Сода не справляется с накипью, но отлично борется с запахами и микробами. Просто насыпьте 50 г в отсек для основного порошка и включите стирку на 40°C.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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