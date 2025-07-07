Машина стирает, но воняет? Это не проклятие, а забытая процедура

Даже если вы стираете часто и при температуре 30 градусов, не спешите радоваться. Энергосберегающие режимы — это экономия, но не чистота. Остатки моющего средства, жиры и грязь не успевают растворяться, а значит, оседают внутри машины, создавая идеальные условия для плесени и бактерий. Отсюда — неприятный запах, серые пятна и "уставшее" бельё. Но выход есть.
Проблема чаще всего кроется в двух зонах:
Фильтр достаньте и промойте от крупного мусора. Замочите его в воде с содой — она устраняет запахи и дезинфицирует. Повторяйте процедуру хотя бы раз в полгода. Особенно если вы стираете полотенца или одежду из флиса.
Дозатор тоже требует внимания. Его можно вынуть, очистить от остатков порошка и замочить на полчаса в горячей воде с уксусом. Это растворит известковый налёт и убьёт бактерии. После — промойте и вставьте обратно.
Для глубокой очистки налёта налейте 5-10 ст. л. лимонной кислоты в барабан. Запустите стирку при 40°C и через 15 минут поставьте на паузу на пару часов — пусть подействует. В финале снова включите машину. Уплотнители тоже не забудьте — протрите тряпкой, смоченной в лимонном соке.
Сода не справляется с накипью, но отлично борется с запахами и микробами. Просто насыпьте 50 г в отсек для основного порошка и включите стирку на 40°C.
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
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Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.