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Маленькая спальня стала в два раза больше — всё дело в этих обоях

Названы обои, которые зрительно расширяют пространство в спальне
2:26
Недвижимость

Маленькая спальня не приговор. Иногда достаточно просто переклеить обои — и комната словно расправляет плечи. Да, волшебства не обещаем, но визуальный простор вполне реален, если знать пару дизайнерских хитростей.

Спальня
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спальня

Обои — это не просто фон. Это инструмент, который способен зрительно увеличить потолки, "раздвинуть" стены и наполнить комнату воздухом. Главное — правильно выбрать рисунок, цвет и фактуру.

Что действительно работает

1. Вертикальные полоски — вверх и ввысь

Если потолки "давят", берите обои с узкими вертикальными полосами или вытянутым вверх орнаментом. Такой рисунок приподнимает потолок и делает комнату визуально выше.

Важно: узкие полосы лучше широких — последние могут "забить" пространство.

2. Светлая палитра творит чудеса

Чем светлее обои, тем просторнее ощущается комната. Особенно хорошо работают холодные и пастельные оттенки:

  • белый и светло-серый

  • небесно-голубой

  • мятный и бледно-сиреневый

  • сливочный и бежевый

Эти цвета "отодвигают" стены и наполняют спальню светом.

3. Мелкий узор — ваш новый лучший друг

Крупные контрастные рисунки визуально сужают помещение, а вот мелкие — наоборот:

  • точечки и крапинки

  • нежная геометрия

  • миниатюрные цветы

Такой узор создаёт глубину и визуальный воздух, не перегружая интерьер.

4. Текстура вместо узора

Иногда вместо рисунка лучше использовать легкую фактуру. Неглубокое тиснение, шелкография или рельеф "в тон" — это как игра света на стене. Обои смотрятся интереснее, но не мешают глазу.

5. Без резких контрастов и тёмных стен

Слишком тёмные цвета, резкие переходы между стенами, полом и потолком — всё это "сжимает" комнату. Горизонтальные полосы — тем более. Если хочется акцента, лучше выбрать одну стену и украсить её тонким, почти невидимым узором.

6. Глянец или мат

Глянцевые обои могут бликовать и подчеркивать неровности. Матовые — наоборот, сглаживают недостатки и визуально делают помещение теплее и чище.

Уточнения

Обо́и - вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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