Сад под угрозой: один пропущенный шаг, и тараканы уже в прихожей

Если вы стали замечать тараканов на участке — не спешите списывать это на случайность. Эти насекомые не просто неприятны: они могут быть тревожным сигналом того, что в саду нарушен естественный баланс. И если вовремя не отреагировать, велика вероятность, что они перекочуют в дом.
Тараканам нужно немного: влага, еда и укромные тёмные уголки. Они с удовольствием поселяются в местах, где:
Хотя в природе тараканы выполняют свою роль, например, разлагают органику, в саду рядом с домом их соседство может быть нежелательным.
Важно не просто убить нескольких особей, а изменить условия, в которых они появляются. Вот несколько шагов:
Если тараканы появляются регулярно и в большом количестве — это уже не случайность. В таком случае стоит принять меры немедленно, пока они не перекочевали в дом.
Ухоженный сад — не просто красиво, это ещё и барьер для насекомых. Не забывайте: тараканы — не просто "мелочь", а сигнал, что в системе ухода есть сбой.
Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera).
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Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.