Как не стать мишенью для грабителей: советы от бывших преступников, которые знают всё

Никто не знает, как избежать кражи, лучше чем те, кто когда-то занимался этим делом. Несколько бывших преступников, ставших на путь исправления, решили раскрыть свои секреты и поделиться самыми эффективными методами защиты дома. Эти нестандартные советы помогут вам заранее предугадать действия грабителей и сделать ваш дом менее уязвимым.
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Грабитель всоткрывает замок
Когда происходят кражи
По статистике, в 90% случаев кражи в домах происходят в дневное время, с 10:00 до 15:00, когда люди находятся на работе. Также кражи чаще всего происходят в следующие периоды:
Лето: особенно в июле и августе, когда большинство людей в отпусках.
Праздничныеи длинные выходные: весной и осенью, когда люди уезжают на дачи или на отдых.
Каникулы: зимой, особенно когда темнеет рано.
Простые, но эффективные методы защиты дома
Не оставляйте окна открытыми даже на несколько минут, особенно в дневное время. Грабители могут проникнуть в дом за 5 минут.
Закрывайте жалюзи и ставни: это создает психологический барьер и делает ваш дом менее привлекательным для преступников.
Не игнорируйте верхние этажи: крыши, водостоки и трубы могут служить отличными путями для доступа в дом через балкон.
Установите стеклопакеты или специальные защитные пленки на окна. Это сделает взлом намного более сложным и громким.
Укрепите замки дополнительными защитными пластинами или гачками, чтобы предотвратить разрушение замка.
Не давайте сигналов о длительном отсутствии: почта, которую никто не забирает, выключенные огни и запущенный сад — все это приглашение для грабителей.
Используйте ложные цели: например, оставьте фальшивые ключи под ковриком или ложные украшения на виду, чтобы замедлить грабителей.
Держите дом в чистоте: Пыль на полках и в уголках может помочь преступникам найти неохраняемые зоны.
Осторожно с фотографиями: не размещайте в интернете много детализированных фотографий вашего дома, так как они могут быть использованы преступниками для "виртуальных осмотров".
Убедитесь, что ваша дверь видна с улицы: высокие заборы и густые кусты могут дать преступникам укрытие.
Инвестируйте в систему сигнализации и видеонаблюдени: даже таблички с надписью "Охраняемая территория" могут быть мощным сдерживающим фактором.
Доверяйте соседям: если вы уезжаете, попросите соседа проверять ваш дом.
Безопасность — это не только технологии
Эффективная защита дома — это не только использование современных технологий, таких как сигнализация и камеры. Главное — это повседневные меры предосторожности, регулярный контроль за состоянием вашего дома и внимание к мелочам. Простое создание условий, при которых кража станет невыгодной или слишком рискованной, может стать наилучшей профилактикой.
Профилактика в первую очередь
"Мы не выбираем самые защищенные дома, мы выбираем те, которые легче всего обокрасть".
Просто улучшив свои привычки безопасности, укрепив слабые места и действуя заранее, можно существенно снизить риск стать жертвой преступников.
Уточнения
Кра́жа - тайное хищение чужого имущества — признается преступлением практически во всех юрисдикциях.