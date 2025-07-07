Без поддона и порогов: душевые на уровне пола — новый must-have для вашего интерьера

Революция в ванных комнатах: почему душевые без поддонов стали новым трендом

3:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ванная комната давно перестала быть просто местом для гигиенических процедур. Она стала настоящей оазой спокойствия, личным уголком для релаксации и важной частью дизайна современного дома. В 2025 году дизайнеры предлагают новый тренд — душевые кабины, выровненные с уровнем пола, которые постепенно вытесняют традиционные поддоны.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Современная душевая кабина без поддона

Преимущества душевых без поддона

Одним из главных трендов этого года в дизайне ванных комнат является walk-in душ — душевая кабина, не имеющая поддона и порогов. Эти кабины сливаются с полом, создавая эстетичное и практичное решение. В таких душевых минимизировано количество препятствий, что снижает риск поскользнуться или упасть, а также делает пространство более доступным, особенно для людей с ограниченными возможностями.

Безопасность : отсутствие порогов и поддонов снижает риск травм.

: отсутствие порогов и поддонов снижает риск травм. Эстетика : просторный и воздушный вид благодаря стеклянным стенкам без дверей.

: просторный и воздушный вид благодаря стеклянным стенкам без дверей. Удобство: такие душевые кабины легко чистятся и выглядят более элегантно.

Как это работает?

Для реализации этого решения важно правильно спланировать наклон пола и систему водоотведения. При реконструкции старых ванных комнат можно встроить такие душевые, важно лишь заранее позаботиться о правильном уклоне пола и подключении водоотведения.

Рекомендуемый размер для таких кабин — 90x90 см, а для максимально удобного использования — 180x90 см.

Современный минимализм

Этот тренд идеально подходит для тех, кто ценит минимализм и функциональность. Благодаря этому решению не только создается безбарьерная и безопасная ванная комната, но и пространство становится легче поддерживать в чистоте. Минимум швов и порогов означает минимум уборки.

Модели душевых с безрамными дверями

Если вы предпочитаете душ с немного поднятым уровнем, то трендом 2025 года также становятся душевые с безрамными дверями. Их гладкие поверхности без швов помогают минимизировать накопление грязи и плесени, облегчая уход.

Для тех, кто ищет решение с чуть более выраженным разделением пространства, такие души идеально подходят и выглядят очень стильно.

Цвета и материалы

В 2025 году в ванной комнате господствуют природные оттенки. Бежевые и терракотовые цвета, а также шалфейная зелень и имитации натурального камня — идеальные решения для уютного и современного оформления. Большие плитки с противоскользящей обработкой не только красивы, но и безопасны.

Кроме того, все чаще в интерьере ванных комнат используют микроцемент — материал, который идеально соединяет пол и стены, создавая непрерывную и гармоничную текстуру.

В 2025 году ванные комнаты становятся гораздо более практичными и стильными. Отказ от традиционных поддонов, использование современных материалов и технологий делает душевые кабины более безопасными, удобными и красивыми. Этот тренд не только улучшает внешний вид ванной, но и значительно повышает комфорт и функциональность пространства.

Уточнения

Интерье́р - в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.