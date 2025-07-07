Лазерное оружие против комаров: новинка для спокойного отдыха без химии и ловушек

С наступлением долгожданного летнего сезона, когда мы все наслаждаемся барбекю, вечеринками у бассейна и прогулками на свежем воздухе, одна проблема остаётся актуальной для большинства — комары. Эти маленькие, но очень надоедливые насекомые могут полностью испортить любой отдых. Все мы уже пробовали различные средства — ловушки, свечи с цитронеллой, спреи и даже специальные чехлы для телефона. Но вряд ли кто-то мог бы похвастаться, что эти методы всегда работают эффективно. А что если решение проблемы лежит в использовании технологии лазеров?
На рынке появляется революционное устройство — Photonmatrix, миниатюрный лазер, который нацелен на уничтожение комаров в полёте. С помощью этого устройства вы можете создать вокруг себя невидимую "зону без комаров" радиусом до 6 метров. И что самое главное — лазер работает без шума, запаха и химикатов, что делает его идеальным решением для безопасного отдыха.
Этот лазер использует высокоточную технологию, которая буквально выслеживает комаров. Устройство отслеживает полёт насекомых в реальном времени, быстро определяет, является ли это самка (именно они кусаются), и нейтрализует её. Для этого применяется сканер LiDAR и настроенный лазер, который за доли секунды уничтожает вредителя. Всё это происходит так быстро, что вам даже не успеет стать заметным!
Многие могут задуматься, насколько безопасен такой лазер для домашних животных или детей. Ответ прост: лазер настроен так, чтобы воздействовать только на цель в воздухе, и не представляет угрозы для людей, животных или мебели. Вы можете использовать его без лишних опасений, даже если в доме есть кошки или собаки.
В продаже представлены две модели этого устройства: Basic с радиусом действия 3 метра и Pro с радиусом 6 метров. Каждое устройство может работать до 16 часов на одном заряде аккумулятора, а благодаря адаптеру, который продается отдельно за небольшую сумму, вы сможете подключить его к портативному аккумулятору.
Стоимость устройства варьируется от 423 до 593 евро ( 40 - 55 тысяч рублей) в зависимости от модели. Да, цена может показаться высокой, но это не помешало устройству стать настоящим хитом. Кампания по сбору средств на платформе Indiegogo уже превысила заявленные цели на 1300%, что гарантирует его выпуск в ближайшее время.
Лазер против комаров — это настоящая революция в борьбе с летними вредителями. Безопасно, эффективно и, что самое главное, без химии. Теперь лето можно встречать с уверенностью, что ни один комар не испортит ваше время на свежем воздухе!
Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.
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Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.