Лазерное оружие против комаров: новинка для спокойного отдыха без химии и ловушек

Лазер против комаров: новая революция в защите от летних вредителей

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С наступлением долгожданного летнего сезона, когда мы все наслаждаемся барбекю, вечеринками у бассейна и прогулками на свежем воздухе, одна проблема остаётся актуальной для большинства — комары. Эти маленькие, но очень надоедливые насекомые могут полностью испортить любой отдых. Все мы уже пробовали различные средства — ловушки, свечи с цитронеллой, спреи и даже специальные чехлы для телефона. Но вряд ли кто-то мог бы похвастаться, что эти методы всегда работают эффективно. А что если решение проблемы лежит в использовании технологии лазеров?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лазер против комаров

Инновационный лазерный пистолет для борьбы с комарами

На рынке появляется революционное устройство — Photonmatrix, миниатюрный лазер, который нацелен на уничтожение комаров в полёте. С помощью этого устройства вы можете создать вокруг себя невидимую "зону без комаров" радиусом до 6 метров. И что самое главное — лазер работает без шума, запаха и химикатов, что делает его идеальным решением для безопасного отдыха.

Как это работает

Этот лазер использует высокоточную технологию, которая буквально выслеживает комаров. Устройство отслеживает полёт насекомых в реальном времени, быстро определяет, является ли это самка (именно они кусаются), и нейтрализует её. Для этого применяется сканер LiDAR и настроенный лазер, который за доли секунды уничтожает вредителя. Всё это происходит так быстро, что вам даже не успеет стать заметным!

Безопасно ли это для людей и животных

Многие могут задуматься, насколько безопасен такой лазер для домашних животных или детей. Ответ прост: лазер настроен так, чтобы воздействовать только на цель в воздухе, и не представляет угрозы для людей, животных или мебели. Вы можете использовать его без лишних опасений, даже если в доме есть кошки или собаки.

Доступные модели и стоимость

В продаже представлены две модели этого устройства: Basic с радиусом действия 3 метра и Pro с радиусом 6 метров. Каждое устройство может работать до 16 часов на одном заряде аккумулятора, а благодаря адаптеру, который продается отдельно за небольшую сумму, вы сможете подключить его к портативному аккумулятору.

Стоимость устройства варьируется от 423 до 593 евро ( 40 - 55 тысяч рублей) в зависимости от модели. Да, цена может показаться высокой, но это не помешало устройству стать настоящим хитом. Кампания по сбору средств на платформе Indiegogo уже превысила заявленные цели на 1300%, что гарантирует его выпуск в ближайшее время.

Лазер против комаров — это настоящая революция в борьбе с летними вредителями. Безопасно, эффективно и, что самое главное, без химии. Теперь лето можно встречать с уверенностью, что ни один комар не испортит ваше время на свежем воздухе!

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.



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