Увлажняет воздух или сушит банковский счёт? Секрет работы кондиционера

OCU предупредила о перерасходе энергии при неправильной работе кондиционера

1:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жара за окном нарастает, и рука сама тянется к пульту от кондиционера. Но вместо прохлады — неприятный сюрприз в виде счёта за электроэнергию. Причина проста: мы не всегда правильно используем климатическую технику.

Фото: Designed be Freepik by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кондиционер

Многие включают кондиционер на максимум, пока в помещении не станет комфортно, затем отключают, а когда становится жарко снова — повторяют цикл. По мнению специалистов, такая привычка — один из главных источников перерасхода энергии. Каждый запуск требует мощного рывка, а это — дополнительные киловатты и ощутимые затраты.

Гораздо эффективнее — оставить кондиционер включённым и позволить ему самостоятельно поддерживать нужную температуру. Современные модели умеют работать экономно и не перегружают сеть. Особенно если заранее выбрать подходящий режим.

Простые способы сэкономить на кондиционере

Чтобы не тратить лишнее, стоит пересмотреть привычки и выбрать правильную технику. Вот несколько советов от OCU (испанская организация потребителей):

Ищите модели с рейтингом энергоэффективности A+++.

Оптимальная температура — 24-25°C. Чем ниже, тем выше нагрузка.

Инверторная технология экономит до 30% энергии.

Не забывайте о регулярной чистке фильтров и техническом обслуживании.

Используйте "ЭКО" или "умные" режимы.

Не запускайте кондиционер в перегретом помещении — лучше охладить заранее.

Закрывайте окна, жалюзи и шторы в самые жаркие часы.

Если уезжаете — выключайте полностью.

В паре с вентилятором кондиционер работает мягче и экономичнее.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет не только сделать дом комфортнее, но и существенно сэкономить. А главное — не страдать от жары или счётов за свет.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.



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