Увлажняет воздух или сушит банковский счёт? Секрет работы кондиционера

Жара за окном нарастает, и рука сама тянется к пульту от кондиционера. Но вместо прохлады — неприятный сюрприз в виде счёта за электроэнергию. Причина проста: мы не всегда правильно используем климатическую технику.
Многие включают кондиционер на максимум, пока в помещении не станет комфортно, затем отключают, а когда становится жарко снова — повторяют цикл. По мнению специалистов, такая привычка — один из главных источников перерасхода энергии. Каждый запуск требует мощного рывка, а это — дополнительные киловатты и ощутимые затраты.
Гораздо эффективнее — оставить кондиционер включённым и позволить ему самостоятельно поддерживать нужную температуру. Современные модели умеют работать экономно и не перегружают сеть. Особенно если заранее выбрать подходящий режим.
Чтобы не тратить лишнее, стоит пересмотреть привычки и выбрать правильную технику. Вот несколько советов от OCU (испанская организация потребителей):
В паре с вентилятором кондиционер работает мягче и экономичнее.
Соблюдение этих простых рекомендаций поможет не только сделать дом комфортнее, но и существенно сэкономить. А главное — не страдать от жары или счётов за свет.
Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
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Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.