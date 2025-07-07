Увлажняет воздух или сушит банковский счёт? Секрет работы кондиционера

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OCU предупредила о перерасходе энергии при неправильной работе кондиционера
1:57
Недвижимость

Жара за окном нарастает, и рука сама тянется к пульту от кондиционера. Но вместо прохлады — неприятный сюрприз в виде счёта за электроэнергию. Причина проста: мы не всегда правильно используем климатическую технику.

Кондиционер
Фото: Designed be Freepik by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кондиционер

Многие включают кондиционер на максимум, пока в помещении не станет комфортно, затем отключают, а когда становится жарко снова — повторяют цикл. По мнению специалистов, такая привычка — один из главных источников перерасхода энергии. Каждый запуск требует мощного рывка, а это — дополнительные киловатты и ощутимые затраты.

Гораздо эффективнее — оставить кондиционер включённым и позволить ему самостоятельно поддерживать нужную температуру. Современные модели умеют работать экономно и не перегружают сеть. Особенно если заранее выбрать подходящий режим.

Простые способы сэкономить на кондиционере

Чтобы не тратить лишнее, стоит пересмотреть привычки и выбрать правильную технику. Вот несколько советов от OCU (испанская организация потребителей):

  • Ищите модели с рейтингом энергоэффективности A+++.
  • Оптимальная температура — 24-25°C. Чем ниже, тем выше нагрузка.
  • Инверторная технология экономит до 30% энергии.
  • Не забывайте о регулярной чистке фильтров и техническом обслуживании.
  • Используйте "ЭКО" или "умные" режимы.
  • Не запускайте кондиционер в перегретом помещении — лучше охладить заранее.
  • Закрывайте окна, жалюзи и шторы в самые жаркие часы.
  • Если уезжаете — выключайте полностью.

В паре с вентилятором кондиционер работает мягче и экономичнее.
Соблюдение этих простых рекомендаций поможет не только сделать дом комфортнее, но и существенно сэкономить. А главное — не страдать от жары или счётов за свет.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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