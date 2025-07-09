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Этот приём был в каждой квартире — теперь он кричит: ремонт из прошлого

Названы 10 интерьерных решений, которые визуально старят квартиру
3:35
Недвижимость

Вы вложились в ремонт, выбрали мебель, добавили "уютный" декор… Но почему комната напоминает квартиру в панельке у тёти Зины?
Дело не в обоях и не в освещении — а в приёмах, которые когда-то были модными, а сегодня превращают квартиру в "бабушатник".

Уютная квартира
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уютная квартира

Хорошая новость: от большинства таких решений можно избавиться за один уикенд.

1. Диван — в центр! Хватит прятать мебель по углам

Расставлять мебель строго по периметру — это прошлый век. Угловой диван не обязан "ныкаться" в угол, а кресла — стоять как солдаты по обе стороны журнального столика.
Современный интерьер — это свобода и гибкость. Ставьте мебель так, чтобы было удобно жить, а не красиво "как в каталоге 2003 года".

2. Мебель-гарнитур — привет из нулевых

Шкаф, комод и кровать в одном цвете и из одной серии? Когда-то это считалось шиком, а сегодня — скучно и устарело.
Лучше сочетать разные текстуры и стили: пусть комод будет винтажным, а кровать — лаконичной. Эклектика сегодня рулит.

3. Санузел без кафельного мыла

Классическая белая плитка от пола до потолка уже давно не обязательна. На смену пришли панели под бетон, камень или даже дерево.
Добавьте фактуры, поиграйте с контрастом — и ванная заговорит на новом языке.

4. Тяжёлые шторы? Нет, спасибо

Портьеры с бахромой и ламбрекенами — это как меховая накидка на телевизор.
Современные окна любят лаконичность: рулонные или римские шторы, жалюзи или вовсе ничего — если позволяет стиль и этаж.

5. Кухня без яблочек на фартуке

Кухни с фасадами "в тёплых тонах" и 3D-принтами ягод уже устали от самих себя.
Сегодня на пике — простота: матовые или глянцевые поверхности, минимум декора, встроенная техника и спокойная цветовая палитра.

6. Массивное дерево — не всегда эко

Да, дерево — это красиво. Но если в комнате и стол, и шкаф, и полка, и комод — всё массивное и тяжёлое — эффект не "эко", а "музей".
Используйте дерево точечно. Пусть оно будет акцентом, а не фоном.

7. Евроремонт умер. Простите

Обои с бордюром, натяжной потолок с рисунком, пластиковые молдинги на стенах — всё это давно стало признаком визуальной усталости.
Если ремонт был в 2010 году, вероятно, пора не обновить — а переделать.

8. Гипсокартонная роскошь больше не роскошь

Когда-то арки, полки и перегородки из гипсокартона считались вершиной дизайнерской мысли.
Сейчас — только если вы делаете сложную зонировку. А в остальном — открытое пространство решает всё.

9. Потолок без шоу

Многоуровневые потолки, фотопечать, подсветка по периметру… Всё это создаёт ощущение натужного пафоса.
Простой, ровный потолок — чистый холст, который не спорит с интерьером.

10. Интерьер по шаблону — интерьер без души

Копировать "как на Пинтересте" — заманчиво. Но дом, собранный по картинкам, часто получается безликим.
Лучше наполнить пространство вещами, с которыми у вас есть история — неважно, модные они или нет.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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