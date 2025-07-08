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Бардак сам не рассосётся: один шаг — и комната станет просторней

Расхламление квартиры по зонам: как восстановить порядок за 1 день
2:55
Недвижимость

Кажется, ещё вчера в квартире было просторно… А теперь — сплошной квест: попробуй найди зарядку, закрой ящик или пройди в коридоре, не зацепив "это что-то важное". Если каждая полка хрипит под весом, а каждый угол заполняется вещами — пора действовать.

Квартира
Фото: unsplash.com by Patrick Perkins is licensed under Free to use under the Unsplash License
Квартира

И хорошая новость: навести порядок реально даже за один день. Без слёз и подвигов. Главное — начать.

Шаг 1. Остановите лавину

Прежде чем разбирать завалы, стоит честно спросить себя: откуда всё это берётся?

  • Покупки "на эмоциях"?

  • "Полезные" подарки, которые жалко выбросить?

  • Запасы "на всякий случай", которые лежат годами?

Попробуйте устроить стоп-неделю: не покупайте ничего для дома. Ни подушек, ни корзинок, ни милых вазочек. Это не диета, а перезагрузка. Вещи не размножаются сами — но мы в этом активно помогаем.

Шаг 2. Разгребаем не всё и сразу

Главная ошибка новичков — хвататься за весь дом разом. В итоге усталость, раздражение и полпути обратно в бардак.

Работает другой подход: одна полка — один ящик — одна зона.

Действуем по системе трёх коробок:

  1. Оставить — то, чем реально пользуетесь, что радует и нужно.

  2. Отдать или продать — вещи в хорошем состоянии, но мимо вас.

  3. Выбросить — сломанное, просроченное, лишнее.

Остановитесь на каждой вещи и спросите: я пользовался этим за последний год? Если нет — в коробку 2 или 3. Не жалейте.

Шаг 3. Оптимизируйте хранение

Когда остались только нужные вещи — самое время подумать, где они должны жить.

  • Часто используемое — ближе к руке.

  • Сезонное — выше, дальше.

  • Хобби и увлечения — в одной зоне, а не по всему дому.

И не бегите покупать контейнеры! Сначала очистите пространство, измерьте его, и только потом подбирайте коробки и органайзеры. А часто — и вовсе не нужно ничего покупать: старая обувная коробка, банка из-под кофе или корзинка вполне подойдут.

Шаг 4. Дом не музей. Порядок ≠ стерильность

Уют — это не идеально выровненные книги и пустые поверхности. Живой дом — это пара безделушек, любимая ваза, легкий творческий бардак на столе. Главное — чтобы вы знали, где что лежит, и могли легко всё убрать.

Шаг 5. Один ящик — и вы уже дышите легче

Начните с малого. Один ящик, полка или коробка. Потратьте 30 минут — и почувствуете, как будто сбросили камень с плеч.

Порядок — это привычка, а не эпизодическая битва. Лучше пять минут сегодня, чем пять часов через месяц.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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